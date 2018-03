Lörrach Lörrach schmückt sich fürs Stimmen-Festival, das dieses Jahr 25 Jahre wird

Es ist weit über die Stadt hinaus bekannt: Das Stimmen-Festival geht in die 25. Runde. Das Programm soll mehr denn je eine Handschrift tragen. Zum Jubiläum möchte der Veranstalter das Festival mit Hilfe der Stadt auch in Lörrach sichtbar machen.

Neues entdecken

Zur Einstimmung auf das 25. Mal Stimmen in Lörrach präsentiert Burghof-Leiter Markus Muffler bei der Pressekonferenz die vergangenen 24 Plakate. Die Quintessenz: Verändert hat sich die grafische Umsetzung ebenso wie das Festival selbst. Aber im Kern ist es auch ein Vierteljahrhundert später immer noch Stimmen. Muffler ist wichtig, dass die vier Wochen eine eigene Handschrift erkennen lassen. Der Burghof-Leiter, bekennender Fan der angelsächsischen Popmusik, holt bei der Programmvorstellung zu einem Schlag gegen die deutsche Musikindustrie aus. „Viele Lieder kommen von den gleichen Komponisten, am Ende klingt alles gleich“, sagt er sichtlich bewegt. Das möchte er durchbrechen. Dafür hätten er und seine Mitarbeiterin Kristina Danwerth Künstler gesucht, die nicht überall herumgereicht würden. Die Menschen, so Muffler, sollen mit dieser Musik in Berührung kommen. Dafür greife er bei den Gagen gerne auch tiefer in die Tasche.

Sichtbarkeit in der Stadt

„Das Festival ist ein Kind der Stadt“, sagt Muffler. Ohne diese Unterstützung sei Stimmen nicht vorstellbar. „Die Stadt verändert sich in diesen drei bis vier Wochen“, so der künstlerische Leiter. Er zieht einen Vergleich zu anderen Städten und deren Umgang mit kulturellen Veranstaltungen. „Woanders werden Theater geschlossen und Gelder gekürzt. Das ist in Lörrach nicht so“, sagt Muffler. Was institutionell gut funktioniert, ist im öffentlichen Raum nicht so sichtbar. In der Jubiläumssaison soll sich das ändern. Der Gemeinderat habe 15 000 Euro im Haushalt vorgesehen, um die Stadt zu schmücken. „Stimmen soll nicht nur um den Burghof und auf dem Marktplatz herum sichtbar werden“, sagt Muffler. Burghof-Sprecher Jan Obri spricht auf Nachfrage von einer Strecke von zehn bis 15 Kilometern, die unter anderem mit Fähnchen geschmückt werden soll.

Aktionen mit Einzelhändlern

Der Burghof geht dieses Jahr neue Wege, setzt verstärkt auf digitale Kanäle. Das betrifft vor allem das Marketing. Muffler zeigt einen Imagefilm, mit dem er Stimmen künftig bewerben möchte. Auch die Einzelhändler sollen einbezogen werden. Dieser Vorstoß war jedoch eher ernüchternd, wie Muffler berichtet. „Wir haben uns an etwa 130 Einzelhändler gewandt, von denen sieben mitmachen.“ Wie die gemeinsamen Aktionen genau aussehen, wird noch nicht verraten: „Sonst haben die Händler, die dabei sind, nichts mehr davon.“

Viele kleine Veranstaltungen

Zum Jubiläum planen die Veranstalter kein großes Fest, abgesehen von der üblichen Eröffnung im Burghof. „Wir wollen zeigen, dass wir stolz auf die bisherige Entwicklung sind“, sagt Obri. Noch wichtiger sei es aber, vorauszublicken. Neil Young stand vor einigen Jahren genauso auf der Stimmen-Bühne wie Leonard Cohen und Bob Dylan. Konzerte, an die sich Muffler gerne erinnert. „Aber die älteren Künstler touren nicht mehr, wir brauchen jüngere Musiker.“ Für dieses Jahr sind wie gehabt fünf Marktplatzkonzerte geplant. Der Burghof-Leiter deutet aber an, dass es nicht immer so viele sein müssen. Konkreter wird er nicht. Genaueres sagt er zu den beiden Klassikkonzerten in Lörrach. Es treten Franz Vitzthum mit Gertrud Wittkowsky auf sowie New York Polyphony, ein gefeiertes A-cappella-Quartett. Auch der Ausblick auf 2018 erfolgt mit einem Film. Als The New York Power Generation „Purple Rain“ von Prince anstimmt, wippt Muffler mit. Auf diesen Programmpunkt freut er sich im Jubiläumsjahr offensichtlich besonders.

Die Marktplatz-Konzerte

Liam Gallagher: Der frühere Oasis-Frontmann tritt am Mittwoch, 25. Juli, auf dem Marktplatz auf.

Der frühere Oasis-Frontmann tritt am Mittwoch, 25. Juli, auf dem Marktplatz auf. Dendemann: Der Hamburger rappt am Donnerstag, 26. Juli, in Lörrach.

Der Hamburger rappt am Donnerstag, 26. Juli, in Lörrach. Editors: Die britische Indie-Rock-Band spielt am Freitag, 27. Juli.

Die britische Indie-Rock-Band spielt am Freitag, 27. Juli. Dweezil Zappa: Der Sohn des legendären Frank Zappa kommt am Samstag, 28. Juli.

Der Sohn des legendären Frank Zappa kommt am Samstag, 28. Juli. Robert Plant: Der frühere Leadsänger von Led Zeppelin tritt am Sonntag, 29. Juli mit seiner Band The Sensational Space Shifters auf. (jsc)

