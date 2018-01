Lörrach Lörrach richtet Blick auf gigantisches Projekt

Der Lörracher OB Jörg Lutz rückt die Klinikentscheidung in eine historische Dimension. Die geplante Bebauung am nordöstlichen Stadtrands liegt in einer Größenordnung von rund 300 Millionen Euro. Baubeginn für die Projekte „Lö“ und „Weberei Conrad“ wird 2018 sein.

2017 brachte für Lörrach wichtige Weichenstellungen. Oberbürgermeister Jörg Lutz spricht sogar von einem „besonders denkwürdigen Jahr“. Für die zukünftige Entwicklung der Stadt ist nach der festen Überzeugung des Oberbürgermeisters die Entscheidung für den Klinikstandort ein ganz wesentlicher Faktor. Auch zwei anderen Projekten des Jahres schreibt Lutz in der größeren Perspektive eine besondere Bedeutung zu: der Bebauung des Post-Areals und der Entscheidung, die Brache hinter der Arbeitsagentur für Wohnraum zu nutzen.

Für OB Jörg Lutz ist es überhaupt keine Frage, dass die Entscheidung zugunsten des Klinikstandorts Lörrach nicht nur das wichtigste Ereignis des Jahres war, sondern auch ein richtungsweisender Vorgang für einen viel größeren Zeitraum. „Der 5. April 2017 ist ein Jahrhunderttag für Lörrach“, sagte Lutz bei einem Mediengespräch zum Jahreswechsel. Dass an diesem Tag im Kreistag sehr eindeutig die Entscheidung zugunsten der Kreisstadt fiel, war am Ende keine Überraschung, denn als Oberzentrum und bisheriger Klinikstandort war Lörrach natürlicher Favorit. An dieser auch im Sinne der Landesplanung vorgesehenen Vorrangstellung des Oberzentrums hätte nur gerüttelt werden können, wenn Lörrach nicht in der Lage gewesen wäre, ein geeignetes und hinreichend großes Grundstück zu finden. In diesem Sinn war der Jahrhunderttag auch das Resultat einer ebenso fleißigen wie findigen Vorarbeit der Verwaltung.

Mit dem Verzicht auf das bereits fertig geplante Gewerbegebiet Entenbad-Ost konnte Lörrach für den größeren Teil der Fläche bereits einen planungsrechtlich abgesicherten Baugrund anbieten und beim restlichen Gebiet, das durch die Verlegung der Landstraße nördlich davon entsteht, bewiesen Verwaltung und Kommunalpolitik durchaus Einfallsreichtum.

Für Lörrach wird der Klinikneubau eine Schlüsselinvestition. 250 bis 300 Millionen Euro werden am nordöstlichen Stadtrand verbaut und auch die Stadt selbst muss mit dem Grunderwerb für die zusätzlichen Flächen – der Bereich Entenbad-Ost ist bereits in städtischem Besitz – und mit den Baukosten für die Verlegung der Landstraße (rund 2,5 Millionen Euro einschließlich Planung) in Vorleistung treten, ehe der Verkauf der Fläche an den Kreis Geld in die Stadtkasse spült. Für OB Lutz aber stehen die Zentralität und die Wirtschaftskraft der Stadt im Vordergrund. Immerhin bindet die Klinik 2000 Arbeitsplätze in Lörrach. Das Großprojekt wird nicht ohne Folgen für die Stadtentwicklung bleiben. Lörrach springt deutlich über die jetzige Siedlungsgrenze in Richtung Nordosten.

Unter dem Gesichtspunkt „Stadt im Wandel“ nennt Lutz noch zwei weitere Aspekte, die er nicht nur für 2017, sondern auch für die Folgejahre als herausragend einstuft. Die Überbauung des Post-Areals, wo unter dem neuen Namen „Lö“ 8000 Quadratmeter Verkaufs- und Gastronomiefläche sowie 60 Wohnungen entstehen, setzt zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt ein ganz neuer Akzent. Unter dem neuen Namen „Weberei Conrad“ wurde 2017 der Weg für eine Wohnnutzung dieser lange zurückgehaltenen Reservefläche freigemacht. „Lörrach ist auf einem guten Weg“, sagt OB Lutz. Baubeginn für „Lö“ und „Weberei Conrad“ wird 2018 sein, für die Verlegung der Landstraße Hauingen-Steinen, die dem Klinikbau vorausgehen muss, rollen 2019 die Bagger.