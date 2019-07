von Barbara Ruda

Lörrach – Für ein besseres Miteinander und zur Pflege des friedlichen Zusammenlebens von Einheimischen und Bürgern mit anderen Wurzeln brachten Internationale Kommission und Fachbereich Bürgerdienste der Stadt beim Internationalen Sommerfest am Samstag erneut die ganze Welt auf dem Alten Marktplatz zusammen. Lörrach zeigte sich von seiner schönsten Seite: farbenfroh, mediterran und beschwingt.

„Wir sind viele. Wir sind vielfältig – und das ist richtig schön“, stellte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic bei ihrer Begrüßung denn auch begeistert fest. Von den knapp 50 000 Menschen, die in Lörrach leben, hatten Ende März 8800 einen andere Pass als den deutschen. In der gleichen Größenordnung bewege sich die Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund. Somit stamme jeder dritte Bürger, der hier eine Heimat gefunden hat, von woanders, genauer gesagt aus 120 Nationen. Gut, dass es in der Stadt so viele Menschen gebe , die das gute Zusammenleben in Lörrach und die Integration fördern, freute sich die Bürgermeisterin.

Der Alte Marktplatz als Herz der Stadt pulsierte am Samstag wieder quicklebendig. Die Vielfalt der Kulturen spiegelte sich auch an den 19 Ständen rundherum wider, an denen Einwanderer einen Schritt auf die Alteingesessenen zu machten und ihnen einen Stück ihrer Kultur zeigten. Tausende Besucher zeigten sich mit ihrem Interesse dafür als weltoffene Bürger. Das ging oft über den Magen – aber genau der Zugang über die Sinne ermöglichte Gespräche und Begegnungen.

Den Blick über den Tellerrand hinaus lenkten Vereine und Organisationen wie Unicef oder der Förderverein für behinderte Menschen im Libanon, das Netzwerk Rafael gegen die weibliche Genitalverstümmelung in Tansania oder der Verein zur Unterstützung von Gehörlosen in Nepal, Namaste. Sie öffneten die Augen für die andere Seite der Welt, wo die Dinge im Argen liegen und viel Hilfe zur Selbsthilfe vonnöten ist. Der Freundeskreis Asyl verkaufte Taschen aus dem Regenschirmprojekt in der Gretherstraße, das Upcycling und Nachhaltigkeit vereint. Die aus kaputten Regenschirmen hergestellten Beutel und Taschen gingen weg wie warme Semmeln. Hergestellt wurden sie in der Handarbeitsgruppe von Flüchtlingsfrauen. Für jede Schirmtasche bekommen sie ein Taschengeld.

Handarbeiten wie bestickte Tischdecken, gehäkelte Seifentaschen oder Kugelschreiberhüllen wurde bei der Schubert-Durand-Stiftung feilgeboten. Unter deren Dach betreut die aus Damaskus stammende Rechtsanwältin und Migrationsbegleiterin Shaza Samra das vom Landratsamt geförderte Frauenprojekt „Ich kann, ich will“. Zwölf Frauen treffen sich im Frauencafé in der Pestalozzischule und handarbeiten zu Hause. Am 20. Juli werden sie sich vor dem Haus Sonne am Alten Marktplatz nochmals an einem Stand vorstellen.

Auf der Bühne wurde den ganzen Tag über Musik gemacht und getanzt. Die Lörracher Tanzschulen Art & Dance und Tanzwerk 3 zeigten querbeet Nummern vom klassischen Ballett bis zum urbanen Tanz, Cheb Zinou präsentierte Rai Music, Des Tar kurdischen Gesang mit Percussion.

Mit Folklore-Tänzen aus Russland bezauberten die Kinder von der Gruppe Kalinka in Trachten ihr Publikum. Als die Damen von Yerbabuena bei ihren andalusischen Tänzen immer wieder den Bühnenboden mit ihrem Stampfen zum Erbeben brachten, verzog sich sogar das gerade über der Stadt hängende Gewitter. Shota aus Basel brannte erneut ein Feuerwerk von albanischen Tänzen ab und zog am Ende auf den Platz, um dort gemeinsam mit den Gästen weiterzutanzen.