Rheinfelden Lörrach/Emmendingen: Fahndung nach abgängigem Strafgefangenen

Petru Daniel Bogdan flüchtet aus der ZfP Emmendingen. Rumäne im April 2017 wegen versuchten Totschlags in Rheinfelden verurteilt

Lörrach/Emmendingen – Derzeit suchen Polizei und Justiz nach einem entwichenen Strafgefangenen. Bei ihm handelt es sich um den rumänischen Staatsangehörigen Petru Daniel Bogdan. Bogdan wurde im April 2017 nach einer Tat in Rheinfelden/Landkreis Lörrach wegen versuchten Totschlags zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und war im Zuge einer ergänzend verhängten Maßregel im ZfP Emmendingen untergebracht. Am Abend des 11. Februar nutzte er einen von der Krankenhausleitung genehmigten Ausgang innerhalb der Mauern des ZfP zur Flucht. Petru Daniel Bogdan ist 36 Jahre alt, 1,76 Meter groß, schlank, hat blaue Augen, kurze, blonde Haare und ist Brillenträger. Zuletzt trug er dunkle Kleidung. Der Gesuchte ist als gewalttätig eingestuft. Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach Petru Daniel Bogdan und Beantwortung folgender Fragen gebeten: Wer hat Bogdan am 11. Februar und danach im Bereich Emmendingen gesehen? Wem ist der Gesuchte in der Zeit danach aufgefallen? Wer weiß etwas über den derzeitigen Aufenthalt des Gesuchten? Wer kann sonstige Hinweise geben, die von Bedeutung sein können? Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon: 07621/17 60 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.