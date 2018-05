Auf dem Postareal soll ein großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen

Die Stimmung beim Post-Areal in Lörrach mit Gewitterwolken am Himmel und Schutt in der Baugrube wirkt fast ein bisschen unheimlich. Kaum vorstellbar, dass an dieser Stelle in zwei Jahren ein ansprechendes Wohn- und Geschäftshaus stehen wird. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.