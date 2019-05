von Maja Tolsdorf

Ein pinkfarbener Teppich und ein roter Container. Wie passt das zusammen?, mag sich der Passant dort fragen. Doch jeder für sich steht für ein Projekt: der Läufer in grellen Farben für das IBA-Projekt „Am Zoll Lörrach-Riehen“, der rote Container ist ein IBA-Kit, ein Platzhalter für Ideenräume und ein Ort der Kommunikation. Am kommenden Samstag soll der IBA-Kit zum Tag der Städtebauförderung eröffnet werden und bis Ende Mai dem Zusammentragen von Ideen dienen.

Der grelle Teppich an der Basler Straße Süd ist ein Hingucker und bildet zusammen mit dem roten Container eine Kakophonie der Farben. Und das soll auch so sein, denn Aufmerksamkeit ist genau das, was dieses Gebiet und das IBA-Projekt „Am Zoll Lörrach-Riehen“ brauchen. Passanten gehen staunend vorbei oder zücken das Smartphone, um ein Foto zu machen. Neulich haben laut Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic sogar Kinder gespielt auf dem kleinen Podest, nur wenige Meter von der Durchgangsstraße nach Riehen entfernt.

Das erklärte Ziel der Bürgermeisterin ist es, dort auch Raum für den Langsamverkehr zu schaffen. Zudem soll sich das Gebiet durch das IBA-Projekt vom Verkehrsraum zum Lebensraum entwickeln. Zentraler Baustein dieses Prozesses ist die temporäre Umgestaltung der Basler Straße Süd noch bis Ende Mai, mit Farbe und neuen Materialien. „Mit der Aktion wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten zur Umgestaltung es gibt“, sagt Neuhöfer-Avdic. Bezuschusst wird das Projekt durch das Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ mit insgesamt 5,2 Millionen Euro. Diese Förderung ermöglicht es, das Quartier zeitnah und innovativ zu entwickeln. „Die städtebaulichen Herausforderungen, wie die Entwicklung der Freiräume oder die bessere Verknüpfung der öffentlichen Verkehrsmittel, können modellhaft umgesetzt werden“, sagt Monica Linder-Guarnaccia, Geschäftsführerin der IBA-Basel.

Ein Start des Projekts ist noch vor der Sommerpause geplant. Neuhöfer-Avdic hofft, bei der IBA-Expo 2020 erste Maßnahmen präsentieren zu können. Am Beginn stehen zwei Wettbewerbsverfahren, um Städtebau- und Freiraumpotenziale zu identifizieren und einen detaillierten Blick auf den Straßenraum zwischen Dammstraße und Riehen zu werfen. Gebildet werden dazu Teams, die das Gebiet zwischen dem Bahnhof Stetten und dem Riehener Zoll ausloten sollen. „In der IBA sehe ich eine Chance, die ich nutzen will“, sagt die Bürgermeisterin.

Für die IBA selbst ist die Stadt ein Gewinn, wie Linder-Guarnaccia ausführt. Das Schöne an Lörrach sei, dass die Ideen und Bedürfnisse der Menschen aufgegriffen werden, anstatt daran vorbeizuarbeiten. „Das lässt Innovationen zu und ermöglicht es, neue Wege zu gehen.“ Und um die Wünsche und Ideen der Bürger aufzugreifen, kommt der IBA-Kit, also der rote Container, ins Spiel. Er soll ein Ort des Austauschs werden und Möglichkeiten eröffnen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der offizielle Startschuss dazu fällt am Samstag, 11. Mai, zum Tag der Städtebauförderung. Nach diesem Aktionstag wird bis Ende Mai ein Team der Stadt vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um gemeinsam mit den Bürgern Ideen zu entwickeln.