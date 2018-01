Kultur Lesereihe "Intergäste reloaded": "Der Engel Esmeralda" ist eine atemberaubende Geschichte

"Der Engel Esmeralda" von Don DeLillo, gelesen bei den Wintergästen in Lörrach, ist große amerikanische Erzählkunst. Der Schauspieler Vincent Leittersdorf liest diese durchkomponierte Geschichte unangestrengt und hoch konzentriert.

Die Titelgeschichte aus dem Band mit neun gesammelten Erzählungen „Der Engel Esmeralda“ ist eine der seltenen und selten gelungenen Short Stories des erfolgreichen amerikanischen Romanciers und aussichtsreichen Nobelpreiskandidaten Don DeLillo, der für seine existenzielle Schreibe und „Zeitgeist anxiety“ gerühmt wird. Seine atemberaubend erzählte Kurzgeschichte ist große amerikanische Erzählkunst, von wegen kleine literarische Kurzstrecke!

Sie führt in die Straßen der allertiefsten Bronx, in eine verelendete soziale Gegend, zu Obdachlosenasylen, einem Mönchskloster, in Sozialwohnungen und vor eine Mauer mit gesprayten Engeln – eine Art Engel-Graffiti für jedes gestorbene Kind, rosa für die Mädchen, blau für die Jungen. Ein grauenhafter Kindermord ist geschehen. Zwei Nonnen, die als Streetworker in der South Bronx arbeiten, stehen unter Schock. Bald darauf erleben sie ein Wunder: eine nächtliche Erscheinung. Das Gesicht des toten Mädchens erscheint auf einer Plakatwand – der Engel Esmeralda. Die Erzählung kulminiert in einem Massenphänomen.

Eigentlich eine Alltagsgeschichte, die „das andere Amerika“ zeigt, wie dieses Jahr das Anliegen der Lesereihe „Wintergäste reloaded“ lautet, die aber vom Autor in metaphysische Höhe gehoben wird und der eine ikonografische Bedeutung zukommt. Der Text muss gar nicht erst szenisch aufgerollt werden, er ist allein schon eine erzählte Inszenierung. Das wissen die Dramaturgin Marion Schmidt-Kumke und der bekannte Schauspieler Vincent Leittersdorf, der 20 Jahre Ensemblemitglied am Theater Basel war. Er liest diese durchkomponierte Geschichte unangestrengt, aber hoch konzentriert, prononciert und der Sprachrhythmik angepasst, sodass der Zuhörer im Werkraum Schöpflin jedes Detail mitbekommt, an der Handlung dranbleibt, von dieser starken Geschichte gepackt und nicht mehr losgelassen wird.

Die leise Dramatik und die atmosphärische Dichte sind bei der Lesung präsent und die Klarheit, Kühle und Schärfe des Wortklangs, gerade in der konzessionslosen Übersetzung von Frank Heibert, wirkt ebenso lange nach wie das mysteriöse Großereignis der religiösen Wahrnehmung an der Reklametafel. (js)