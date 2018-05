Lörrach Kunstsonntag: Werkschau zeigt neue Arbeiten

Kunstsonntag in der ehemaligen Schöpflin-Fabrik bietet Besuchern die Gelegenheit für Einblicke und Einsichten

Nach der gelungenen Premiere vor einem Jahr organisiert der Maler René Packeiser am Sonntag, 27. Mai, den zweiten Kunstsonntag auf dem ehemaligen Schöpflin-Areal in Brombach. Zwischen 14 und 19 Uhr können Kunstinteressierte dort ausgiebig Atelierluft schnuppern, die Atmosphäre in den Arbeitsräumen genießen, Fragen stellen, die ihnen schon immer auf der Zunge lagen, oder sich ganz einfach in das eine oder andere Kunstwerk verlieben. Um 14.30 Uhr und um 16 Uhr werden Führungen durch die Ateliers angeboten.

Auf dem Areal arbeiten zahlreiche Künstler. „Ein inspirierendes Umfeld“, findet Packeiser, der vor etwa zwei Jahren mit seinem Atelier dorthin umgezogen ist. Wenn Künstler mit internationaler Ausstellungserfahrung in direkter Nachbarschaft mit jungen Kollegen und Menschen mit Behinderung arbeiten, erklärt er, biete das hervorragende Möglichkeiten zum Austausch.

Für das Kunstsonntag-Faltblatt hat er die Teilnehmer darum gebeten, ein Lieblingszitat anderer Künstler über Kunst herauszusuchen. Konstantin Weber wählte Joseph Beuys „Das einzige Zeichen, das die Kunst setzt, ist das Fragezeichen.“ Packeiser selbst wählte von Auguste Renoir „Ich liebe Bilder, die in mir den Wunsch erwecken, in ihnen herumzuspazieren, wenn es Landschaften sind, oder sie zu liebkosen, wenn es Frauen sind.“ Viele Künstler haben sich auf den Kunstsonntag speziell vorbereitet und neue Arbeiten geschaffen. Karin Fischer (Nirak) setzte sich in einer Werkreihe zum Beispiel mit der expressionistischen Künstlerin Else Lohmann auseinander. Thomas W. Bossert zeigt erste Arbeiten zu seinem neuen Thema „Wo die Seele wohnt“, Astrid Homberger (Paula) zeigt Arbeiten auf Papierwürfeln und Leinwand mit einem vielfältigen Ausdruck von Farbe in der abstrakten Malerei. Auch Konstantin Weber legt den Fokus auf gerade von ihm fertiggestellte Werke und zeigt zusätzlich eine thematisch zusammengestellte Auswahl älterer Arbeiten. Insgesamt verspricht René Packeiser eine „sehr große Bandbreite von Kunst“, die sich von Malerei über Fotografie, Collage, Skulptur, Lichtobjekt und Zeichnung bis hin zu der Scherenschnittcollage eines Leo Lute erstreckt. Im „Atelier Frida“ der Lebenshilfe Lörrach sind im vergangenen Jahr nach dem Tod eines Künstlers zwei neue dazugekommen. Beim Rundgang durch das ehemalige Schöpflin-Areal mit 20 Künstlern und 16 Ateliers an einem Ort kann man eine Pause im Kunst-Café im Park einlegen.