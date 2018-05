Lörrach Kulturnacht zeigt Kultur(en) in Bewegung

Zusammen mit 22 Frauen zeigt Choreografin Pilar Buira Ferre auf wie Tanz, Fotografie, Musik, Gesang und Sprache verbinden kann.

Tanztheater, Fotografie, Musik, Sprache und Gesang verbindet das interkulturelle Frauenprojekt „Kultur(en) in Bewegung“ im Werkraum Schöpflin, welches im Rahmen der zweiten Lörrach-Weiler Kulturnacht öffentlich aufgeführt wird. Elf aus dem Nahen Osten geflohene Frauen und elf Einheimische haben darin sich und ihre Grenzen kennengelernt und nicht wenige davon im Laufe des Workshops überschritten.

„Ihr seid heute sehr inspiriert“, lobt Pilar Buira Ferre, nachdem die ganz in Weiß gekleideten Tänzerinnen tief eingeatmet und den Wind dargestellt haben. Mansure gibt mit einem lauten Trällern – auf Persisch lautmalerisch Gililili genannt – das Signal dafür, ganz plötzlich zu erstarren und herumzugehen. Und zwar so, als ob die Frauen eine Absicht haben, den Oberkörper ein bisschen nach vorne schiebend. „Ich brauche mehr Kraft“, fordert die Choreografin. Die ganze Haltung soll zeigen: „Aha, die möchte etwas.“ So als schneide Frau mit dem Körper den Raum.

Nun hat jede in träumerischer Pose an ihrem Baum Platz genommen. Gleich wird sich die Sängerin und Erzählerin Schirin Zareh aus Berlin zwischen den Frauen bewegen und darauf horchen, worüber jede ihre Gedanken spinnt. Und sie wird davon erzählen, doch das ist schon eine neue Szene. Während der Proben übersetzt sie außerdem immer wieder ins Persische, was Pilar Buira Ferre sagt.

Seit Oktober haben die Teilnehmerinnen sich einmal im Monat getroffen. Die Jüngste ist 18, die Älteste 78 Jahre alt. Kontakt zueinander fand frau über Geschichten oder beim gemeinsamen Bemalen eines großen Blatt Papiers. Eine vorsichtige Annäherung, die es schließlich ermöglichte, sich dem Fremden zu öffnen und dann Grenzen zu überschreiten.

Manches Trennende lag gar nicht so offensichtlich auf der Hand. Etwa ist es in der afghanischen Kultur völlig unüblich, jemanden anzufassen, der nicht zur eigenen Familie gehört. Auf der anderen Seite mussten die einheimischen Frauen lernen, dass sie nicht einfach Kleidung ausziehen konnten, wenn sie schwitzen. „Es tut gut, auf beiden Seiten Respekt zu geben und zu erleben“, erklärt Pilar Buira Ferre. Das Projekt bestehe auf dem Respekt der Kulturen füreinander, aber auch einer Öffnung. Während ihrer Teilnahme seien die geflüchteten Frauen fröhlicher geworden, berichtet Shakila Painda.

Die Trauer über das, was sie erlebt haben, sei nicht mehr so präsent. Für Mariam, die vor vier Jahren aus Afghanistan nach Deutschland kam, bedeutet es mehr als neue Kontakte, Spaß beim Tanz und Verbesserung ihres Deutschs. „In Afghanistan darf ich nicht aus dem Haus heraus, hier genieße ich die neue Freiheit“, erklärt die junge Frau in einer Pause. Die Geschichte, die beim Projekt erzählt wird, beginnt am Meer, einem Ort, der neue Impulse bringt. „Es ist ein Atmen, ein Sprudeln, aus dem jede(r) etwas Neues schafft“, fasst die Choreografin zusammen. „In diesem Moment öffne ich meine Welt nach außen“, erklärt sie ihren Tänzerinnen. „Dieser Moment ist schön – wie ein Mosaik aus Menschen, aus Seelen.“

Dann ziehen die Frauen in den Saal. Bloß ihre Gesichter und ihre weiß behandschuhten Hände sind im Schwarzlicht zu sehen. Sie sprechen nicht mit dem Mund, sondern mit den Händen, und jede hat etwas zu sagen, jede hat ihren Ausdruck. „Warum bist du gegangen, ohne Bescheid zu sagen“, hebt Schirin Zareh an. Sie rezitiert immer wieder persische und deutsche Texte, denn auch Worte sollen in dem Stück eine Rolle spielen.

Vier professionelle Musiker aus dem arabischen Raum spielen, ein Teil davon wird improvisiert.

Die einzelnen Szenen werden zusammengehalten von Gabriele Seidels wunderbaren Fotografien. Ihre Porträts von geflüchteten Frauen haben Pilar Buire Ferre überhaupt erst den Anstoß für dieses Projekt gegeben. Sie umrahmen es nun an den Wänden im Werkraum Schöpflin. Die abstrakten Bilder der Künstlerin, die als Übergang immer wieder an die Wand projiziert werden, muten an wie Malereien. Gabriele Seidel spricht von „der Relevanz von vier Quadratzentimetern.“ So klein sind nämlich die Ausschnitte, die sie fotografiert. Sie besitzt die Fähigkeit, diese kleine Welt zu sehen. Dem Gedächtnis von Tonnen, Schiffen und dem, was verrostet ist, gibt sie Poesie und Schönheit.

Abschlussperformance: Werkraum Schöpflin, heute Freitag, 4. Mai, 18 Uhr (nur für Frauen), 20 Uhr, für alle im Rahmen der Kulturnacht.