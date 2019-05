von Sabine Ehrentreich

Nach einem Schwenk beim Thema Standort des dritten Gymnasiums im vergangenen Jahr, der am Ende wieder zum ursprünglichen Plan zurückführte, stehen die Grundlinien der Lörracher Schulentwicklungsplanung. Das neue Gymnasium kommt ins Neumatt, die Werkrealschule an der Brombacher Hellbergschule bleibt und wird aufgewertet, die Gemeinschaftsschule durch Ausbau gestärkt. Nun stehen weitere Entscheidungen an, etwa zu den Grundschulbezirken.

Drittes Gymnasium: Oberbürgermeister Jörg Lutz wehrte sich im Pressegespräch gegen Kritik aus den Reihen des Gemeinderats am Schulentwicklungsprozess. „Die grundlegenden Aussagen haben zu allen Zeiten Bestand gehabt“, betonte er. Dass die Standortentscheidung für das Neumattgebiet noch einmal wackelte, weil man die Option Schöpflin-Gelände in Brombach prüfen wollte, nehme er auf seine Kappe. Nun ist das vom Tisch, das Gymnasium kommt nach Stetten-Neumatt. Hier bleibt die Grundschule bestehen. Ob die ehemalige Werkrealschule, die ausgelaufen ist, abgerissen wird oder ob doch ein Umbau möglich ist, werde jetzt geprüft. Ziel sei „eine gute räumliche Qualität“, so Lutz – sonst bekommt man ein „Akzeptanzproblem“. Dass der Standort grundsätzlich funktioniere, zeige die blühende Freie Evangelische Schule auf der anderen Straßenseite.

Oberbürgermeister Jörg Lutz wehrte sich im Pressegespräch gegen Kritik aus den Reihen des Gemeinderats am Schulentwicklungsprozess. „Die grundlegenden Aussagen haben zu allen Zeiten Bestand gehabt“, betonte er. Dass die Standortentscheidung für das Neumattgebiet noch einmal wackelte, weil man die Option Schöpflin-Gelände in Brombach prüfen wollte, nehme er auf seine Kappe. Nun ist das vom Tisch, das Gymnasium kommt nach Stetten-Neumatt. Hier bleibt die Grundschule bestehen. Ob die ehemalige Werkrealschule, die ausgelaufen ist, abgerissen wird oder ob doch ein Umbau möglich ist, werde jetzt geprüft. Ziel sei „eine gute räumliche Qualität“, so Lutz – sonst bekommt man ein „Akzeptanzproblem“. Dass der Standort grundsätzlich funktioniere, zeige die blühende Freie Evangelische Schule auf der anderen Straßenseite. Gemeinschaftsschule: Zur Zeit wird die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule (ASS) grundlegend ausgebaut – und das sei keine „Pinselarbeit“, so der Oberbürgermeister, sondern die größte Maßnahme seit der Sanierung der Theodor-Heuss-Realschule. Die Albert-Schweitzer-Schule werde am Ende nicht wiederzuerkennen sein, prophezeite Lutz. Die Wintersbuckstraße werde neben dem Campus zur zweiten Bildungsmeile. Eine gymnasiale Oberstufe werde die Gemeinschaftsschule nicht bekommen, hier setzt man auf die Zusammenarbeit mit den Fachgymnasien. Eine Voraussetzung, dass sich die Lörracher Gemeinschaftsschule neben denen von Schliengen und Wütöschingen als Topp-Adresse etabliere, sei auch die Schulleitung, die begeistert sei von diesem Schulkonzept.

Zur Zeit wird die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule (ASS) grundlegend ausgebaut – und das sei keine „Pinselarbeit“, so der Oberbürgermeister, sondern die größte Maßnahme seit der Sanierung der Theodor-Heuss-Realschule. Die Albert-Schweitzer-Schule werde am Ende nicht wiederzuerkennen sein, prophezeite Lutz. Die Wintersbuckstraße werde neben dem Campus zur zweiten Bildungsmeile. Eine gymnasiale Oberstufe werde die Gemeinschaftsschule nicht bekommen, hier setzt man auf die Zusammenarbeit mit den Fachgymnasien. Eine Voraussetzung, dass sich die Lörracher Gemeinschaftsschule neben denen von Schliengen und Wütöschingen als Topp-Adresse etabliere, sei auch die Schulleitung, die begeistert sei von diesem Schulkonzept. Werkrealschule: Nachdem das Ministerium eine Realschule am Standort Brombach nicht genehmigt, wird die Brombacher Hellbergschule zur Werkrealschule mit „so viel Realschule wie möglich“ ausgebaut. Da könne die Stadt zunächst nicht mit so viel Macht reingehen wie bei der ASS, doch wird zeitnah der Raum für den naturwissenschaftlichen Unterricht saniert. „Mindestens bis zur nächsten Landtagswahl“ werde die Hellbergschule als Werkrealschule geführt – und Lutz hofft auf schulpolitische Kontinuität darüber hinaus.

Nachdem das Ministerium eine Realschule am Standort Brombach nicht genehmigt, wird die Brombacher Hellbergschule zur Werkrealschule mit „so viel Realschule wie möglich“ ausgebaut. Da könne die Stadt zunächst nicht mit so viel Macht reingehen wie bei der ASS, doch wird zeitnah der Raum für den naturwissenschaftlichen Unterricht saniert. „Mindestens bis zur nächsten Landtagswahl“ werde die Hellbergschule als Werkrealschule geführt – und Lutz hofft auf schulpolitische Kontinuität darüber hinaus. Bewegung nicht nur im Baubereich: Der neue Zuschnitt der Grundschulbezirke wird voraussichtlich zum Schuljahr 2020/21 wirksam. Vor allem die Fridolinschule als größte Grundschule soll dadurch entlastet werden. Betreffen werde das die Erstklässler und nur „im Notfall“, so der Oberbürgermeister beim Pressegespräch, die Jungen und Mädchen, die die Fridolinschule bereits besuchen. Die Arbeitsgruppe, die sich um die Schulbausanierungen kümmert, wird neu zugeschnitten. Ein Thema ist auch die Digitalisierung, die nun vom Bund unterstützt wird, wenn auch in einem überschaubaren Umfang. Bis zur Sommerpause will die Verwaltung einen Sachstandsbericht erarbeiten. Die Schulkindbetreuung soll pädagogisch mit einem Gesamtkonzept aufgewertet werden, dafür will die Stadt ein Beteiligungsprojekt auflegen.

Fraktionen drücken aufs Tempo

Tempo verlangt die SPD bei der Schulentwicklung. Es könne nicht sein, heißt es in einer Mitteilung, dass Jahre nach dem Ratsbeschluss für ein drittes Gymnasium und der Genehmigung die baulichen Voraussetzungen dafür immer noch nicht eindeutig geklärt sind. Gleichzeitig werde die Lage auf dem überfüllten Campus und vor allem für das Hans-Thoma-Gymnasium immer schwieriger.

Geklärt werden müsste dringend, welche baulichen Maßnahmen am Standort Neumattschule für ein Gymnasium nötig seien. Gleichzeitig müsse dringend geklärt werden, wie sich Grundschule und Gymnasium auf einem Schulgelände vereinbaren lassen. Nur wenn belastbare Zahlen für die Kosten vorliegen, könne seriös entschieden werden.

Es müsse auch geklärt werden, welche Unterstützung das HTG bis zur Entlastung des Campus brauche. Auch die Hellbergschule dürfe nicht im Stich gelassen werden. Eine gute Gemeinschafts- und Werkrealschule müssten mit der Realschule tragenden Säulen im Bildungsangebot neben den Gymnasien darstellen. Die SPD wisse, dass nicht alle Schulprojekte zugleich zu verwirklichen sind. Doch Schulen, Eltern und Kinder brauchen eine Perspektive.

Einmütig begrüßen die Grünen laut einer Mitteilung den Bericht zur Schulentwicklung. Er zeige etwa, dass Lörrach mit weiter wachsenden Schülerzahlen zu rechnen habe und man die Grundschulen stärker mitdenken müsse. Vor allem die Campus-Schulen litten unter einer Enge, die sich kaum mehr verantworten lasse. Die Stadt müsse den Campus entlasten, auch weil der Bau des dritten Gymnasiums im Neumatt noch Jahre brauche. Auch die Grünen üben Kritik am Tempo der Schulentwicklung, die Stadt agiere „zögerlich“.

An der Hellbergschule müsse die Modernisierung zügig angegangen werden. Der Gemeinschaftsschule sei es gelungen, die Schulart in Lörrach zu etablieren. Der Auftrag an diese Schulform rechtfertige die hohen Investitionen.