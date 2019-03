von Karthrin Ganter

Lörrach – Der Feuerwehr fehlt es an Verständnis. Diesen Umstand beklagte Abteilungskommandant Jürgen Engler von der Haltinger Wehr vor einigen Wochen bei der Hauptversammlung. Kreisbrandmeister Christoph Glaisner bestätigt das. Bei Übungen, aber auch bei Einsätzen komme es immer häufiger vor, dass der Respekt vor der Arbeit der Feuerwehren fehle. Bislang gebe es aber zumindest noch keine körperlichen Angriffe.

Bei einem Einsatz im August 2018 wurde ein Feuerwehrmann in Hausen verletzt, als beim Großbrand eines Bauernhofs ein Weg abgesperrt werden musste. Ein 71-Jähriger wollte genau diesen Weg entlang fahren, missachtete die Absperrungen. Als der Feuerwehrmann sich auf die Straße stellte, um den Fahrer zu stoppen, ließ dieser sein Auto ausrollen, es kam zum Zusammenstoß. Der Feuerwehrmann wurde am Knie verletzt. Leider gebe es immer wieder Passanten, die Warnsignale missachteten oder Absperrungen ignorierten, sagte Jürgen Engler bei der Hauptversammlung der Haltinger Wehr Ende Januar. „Der Respekt und die Wertschätzung für die Arbeit der Feuerwehr ist in Teilen der Bevölkerung nicht vorhanden“, stellt Kreisbrandmeister Christoph Glaisner fest.

Er hat die Kommandanten im Landkreis angeschrieben, um herauszufinden, wie diese das Problem einschätzen. Der Rücklauf sei begrenzt gewesen, sagt Glaisner, die Kommandanten berichteten vornehmlich von verbalen Attacken und fehlendem Verständnis. „Die Leute sind immer gestresster, haben weniger Geduld“, sagt er. Das mache sich bei Übungen wie bei Einsätzen bemerkbar. Noch beschränke sich das auf verbale Übergriffe und finde auch nicht in der großen Masse statt. Dass die Arbeit der Wehr nicht respektiert werde, meldeten vor allem die Feuerwehren aus den Städten. In ländlichen Gebieten kenne man die Bürger, die in Uniform ehrenamtlich unterwegs sind, oft noch persönlich, sagt Glaisner: „Zwischen Zell und Todtnau sind uns keine solchen Fälle bekannt.“

Auch ohne körperliche Attacken birgt Rücksichtslosigkeit Gefahren für die Wehrleute. Zum Beispiel eben dann, wenn sie die Polizei bei Verkehrssicherungen unterstützen, die dann von Autofahrern, Radfahrern oder Passanten missachtet werden. Der Umgang mit solchen Problemen werde derzeit in der Feuerwehrausbildung nicht speziell geschult, sagt Glaisner. Es werde jedoch in der Ausbildung von Führungskräften Thema werden, kündigt er an.

Eine subjektive Wahrnehmung des Kreisbrandmeisters ist es, dass auch das Anspruchsdenken gegenüber der Feuerwehr in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Die Entwicklung sei ähnlich wie im Rettungsdienst, die Bereitschaft, wegen Kleinigkeiten die Feuerwehr zu alarmieren, steige. Zum Beispiel wegen eines verletzten Vogels, sagt Glaisner. Es seien keine explosionsartigen Anstiege, erklärt er – und auch in diesem Bereich sei vor allem der städtische Raum betroffen: „Aber man muss es beobachten und überlegen, wie man künftig damit umgeht.“ Mit gutem Beispiel vorangehen wollen die Feuerwehrleute in ihren eigenen Reihen: „KaReVeTo“ heißt das Werteprogramm der Jugendfeuerwehr, mit dem dem Nachwuchs Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und Toleranz beigebracht werden soll. Es sei wichtig, diese Werte früh zu vermitteln, dass sie weitergelebt werden, erklärt Christoph Glaisner. Und natürlich hofft man auch, dass sie über die Kinder- und Jugendlichen hinausgetragen werden aus der Feuerwehr in die Gesellschaft. Glaisner appelliert an die Bürger um für mehr Verständnis. „Keiner sperrt aus Jux und Tollerei eine Straße ab“, sagt er. „Wir machen das niemals grundlos.“ Grundsätzlich schwarzmalen möchte der Kreisbrandmeister aber nicht: „Der große Teil der Bürger hat auch weiterhin Verständnis.“