Kultur Konzert: Das Glenn Miller Orchestra zeigt in Lörrach, dass die Legende lebt

Das Glenn Miller Orchestra zeigt in Lörrach, dass die Legende lebt. Wil Saldens Bigband schreibt die Glenn-Miller-Story fort.

Die Jukebox wurde Anfang der 40er Jahre erfunden. Sie war sehr wichtig, wenn die Leute tanzen, feiern und etwas trinken gingen; da konnten sie in der Musiktruhe ihre eigene Musik wählen. Das Glenn Miller Orchestra bietet im aktuellen Tourneeprogramm „Jukebox Saturday Night“ 30 solcher Nummern an.

Gut 80 Jahre ist es jetzt her, dass Glenn Miller zum Inbegriff des Swing wurde und der typische Glenn-Miller-Sound von „In The Mood“ um die Welt ging – in der speziellen Instrumentierung von vier Saxophonen und einer führenden Klarinette als Kern der Bigband. Die raffinierten originalgetreuen Arrangements samt fetzigem Saxophonsatz hat Orchesterchef Wil Salden vom Perfektionisten Miller übernommen. Bei dem Remake zeigen sich keinerlei Ermüdungserscheinungen.

Das routinierte Showorchester ist keine Tanzband, sondern ein professionelles Konzertorchester, das im Lörracher Burghof in Basisbesetzung antrat. Mit Wil Salden – weißes Dinnerjackett, fingerschnippend den Takt vorgebend und moderierend – präsentierte das wiederbelebte Glenn Miller Orchestra Swing-Klassiker und Allzeit-Hits von Cole Porter, Irving Berlin bis George Gershwin im gepflegten Klanggewand, das heute noch frisch, zwar leicht nostalgisch, aber nie sentimental anmutet und als „Sweet Sound“ so gut ins Ohr geht. Wie immer war auch eine Sängerin dabei. Ellen Bliek schlüpfte in die Rolle der besten Sängerin aller Zeiten, Ella Fitzgerald, und zelebrierte mit „Too Darn Hot“ eine Hommage an sie.

Beeindruckend waren die solistischen Einwürfe der Bandmitglieder, die nach vorne ans Solistenmikrofon treten und in berühmten Jazzstandards solieren. So perfekt wie die unvergänglichen Megahits inszeniert werden, fühlt man, dass die Legende Glenn Miller lebt.