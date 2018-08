von Willi Adam

Bei der KBC stehen sich derzeit Betriebsrat und Unternehmensleitung konträr gegenüber. Nachdem der Betriebsrat in der vergangenen Woche kritisiert hatte, die neuen Eigentümer würden ein unzureichendes Angebot für den Sozialplan unterbreiten, wirft das Unternehmen nun der Arbeitnehmerseite Blockade vor. Darüber könne die Liquidität von KBC aufgezehrt und auch die in Lörrach verbleibenden Arbeitsplätze gefährdet werden, sagte Valentina Franceschini, die Geschäftsführerin von KBC und deren neuer Muttergesellschaft Imprima.

Die Ausgangslage ist unverändert: Imprima, die neue KBC-Eigentümerin, will den Stoffdruck von Lörrach in die Gegend von Como in Norditalien verlegen. Davon betroffen sind 210 Arbeitsplätze. Imprima möchte mit dieser Verlagerung Digital- und Inkjetdruck der gesamten Firmengruppe in der neuen Anlage bündeln. Wie Valentina Franceschini vor kurzem in einem Gespräch sagte, wolle Imprima 120 Arbeitsplätze in Lörrach erhalten. Das sind die kreativen Abteilungen, die Produktentwicklung, die Musterherstellung und der Vertrieb, außerdem noch die kleine Sparte Segeltuch. Der Bestand dieser KBC-Teile würde gefährdet, wenn es nicht bald zu einer Einigung mit dem Betriebsrat komme.

Ende vergangener Woche hatte der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Fuhl dem Unternehmen vorgeworfen, mit einem halben Monatsgehalt pro Jahr Betriebszugehörigkeit ein unzureichendes Angebot unterbreitet zu haben. Dem widerspricht Valentina Franceschini. „Die Basis für den Sozialplan ist vor allem die Liquidität, über die das Unternehmen derzeit noch verfügt“, sagt Franceschini. Imprima sei in den Gesprächen mit dem Betriebsrat transparent gewesen und hätte die finanzielle Lage aufgezeigt. Ohne Details zu nennen, sagt die Geschäftsführerin, Imprima sei sich der sozialen Verantwortung bewusst und dem Betriebsrat entgegengekommen. Dieser habe das Angebot jedoch abgeblockt und spiele auf Zeit, lautet der Vorwurf der KBC-Eigner. Dieses Verhalten trage dazu bei, dass die aktuell vorhandene Liquidität aufgezehrt werde, was auf Kosten der Arbeitnehmer gehe. Nicht zuletzt gehe es um die verbleibenden Arbeitnehmer, deren Zukunft in Lörrach aufs Spiel gesetzt werde, wenn kein Geld mehr da sei, kritisiert Valentina Franceschini.

Sie habe Verständnis für die Rolle des Betriebsrats und sie wisse, „dass die neuen Eigentümer ein gutes Ziel für Anschuldigungen aller Art darstellen“. Die Realität sei jedoch, „dass KBC schon seit längerem kränkelt und im internationalen Vergleich hinterherhinkt“. Ziel von Imprima sei es, „KBC Fashion auf solide Beine zu stellen“. Daher hofft das Unternehmen, eine schnelle Einigung zu erzielen und den Neubeginn für KBC einzuläuten.

Die Imprima-Chefin bezog gegenüber unserer Zeitung auch Stellung zur Mietsituation. Bereits früher, als KBC noch zur Daun-Gruppe gehörte, waren Gebäude und Anlagen von der Produktion getrennt. Nach dem Verkauf von KBC Fashion hat die Daun-Gruppe im Frühjahr die Immobilie ebenfalls verkauft. Imprima verfüge noch über einen Mietvertrag bis Oktober 2019 und stehe mit den neuen Immobilienbesitzern in Verhandlungen für die Zeit danach. Es gehe um eine reduzierte Fläche, die den zukünftigen Anforderungen der KBC gerecht werde. Gemeinsam mit den neuen Besitzern des Areals wolle man erreichen, dass die verbleibenden Teile von KBC an bisheriger Stelle gesichert werden. Die neuen Immobilieneigentümer seien sehr aufgeschlossen.

KBC und Imprima KBC Fashion gehört seit 2017 zur italienischen Holding Imprima S.p.a., die wiederum zur Privatkapitalgesellschaft Wise SGR gehört und die sich als ein führender Anbieter im Bereich Textildruck etablieren möchte. Imprima hat für dieses Ziel mehrere Firmen übernommen. Zur Bündelung des Digitaldrucks ist ein neues Produktionszentrum bei Como im Aufbau. Dorthin möchte Imprima Ende des Jahres die Stoffdruckproduktion von KBC Fashion verlagern. In Lörrach fallen deshalb 210 Arbeitsplätze weg. Am bisherigen Standort von KBC Fashion sollen 120 Mitarbeiter in den Bereichen Produktentwicklung, Musterherstellung und Vertrieb verbleiben.

