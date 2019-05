von Willi Adam

Lörrach – ach dem Fingerzeig der Europawahl war es nicht mehr die ganz große Sensation – aber in dieser Deutlichkeit doch immerhin eine Überraschung: Die Grünen werden mit 30,5 Prozent der Stimmen und zehn Sitzen größte Fraktion im Gemeinderat. Die CDU verliert drei Sitze, SPD und Freie Wähler je einen. Auch die FDP gewinnt ein Mandat hinzu, die Linken behalten ihren Sitz im Gemeinderat, in dem erstmals auch die AfD vertreten ist. Erste Reaktionen machen klar, was das Resultat für die Stadtpolitik bedeutet. Klimaschutz und umweltverträgliche Mobilität erhalten mehr Gewicht.

Namen, Zahlen und Prozente

Die 30,5 Prozent der Grünen reichen für zehn Sitze – drei mehr als 2014. Die CDU büßt exakt diese Zahl an Mandaten ein und landet auf Platz zwei mit 22,2 Prozent und sieben Sitzen. Die SPD (18,2 Prozent) verliert einen und kommt auf nunmehr sechs Sitze. Parallel dazu verlieren auch die Freien Wähler (16,2 Prozent und fünf statt sechs Sitze). Die kleinen Gruppen bleiben stabil (Linke: 4,5 Prozent, ein Sitz) oder gewinnen hinzu (FDP 5,2 Prozent, zwei Sitze sowie AfD 3,2 Prozent, ein Sitz). Mehrere Stadträte wurden nicht mehr gewählt (Oliver Lehmann und Chris Kiefer bei der CDU, Heinz-Peter Oehler bei der SPD sowie Hans-Peter Pichlhöfer bei den Freien Wählern). Neu in der Ratsrunde sind die Grünen Tanja Reinhardt-Albiez, Caroline Oursin, Fritz Böhler und Thomas Hengelage, außerdem bei der FDP Peter Jensch (der das Mandat schon einmal zurückgegeben hatte) und von der AfD Wolfgang Koch.

Die Einordnung nach der Wahl

Für den Erfolg der Grünen wurde am Sonntag bei der Ergebnispräsentation im Lörracher Rathaus die aktuelle Gewichtung von Klima- und Umweltschutz angeführt. Margarete Kurfeß, die schon seit vielen Jahren die Fraktion der Grünen leitet, führt diesen gesamtgesellschaftlichen Hintergrund ebenso an wie den Verweis auf die langjährige Arbeit ihrer Fraktion an der Umsetzung dieser Themen vor Ort.

Während die Grünen von dieser Bewegung und ihren jugendlichen Ausprägungen profitieren und mit Helena Bannwarth die einzige ganz junge Stadträtin durchgebracht haben, vermisst die CDU Rückenwind von der jungen Wählerschaft, wie Ulrike Krämer als Stadtverbandsvorsitzende und Spitzenkandidatin sagte. Der Satz, mit dem die Sozialdemokraten am Montag ihre Situation erklärten, war: „Gerade noch mit einem blauen Auge davon gekommen.“ So äußerten sich sowohl die Spitzenkandidatin Christiane Cyperrek als auch Hubert Bernnat, der die meisten Stimmen für die SPD holte.

Tatsächlich erzielte die SPD kommunal drei Prozent mehr als bei der Europawahl in Lörrach. Noch am Sonntagabend hatte ein herberer Rückschlag gedroht. Während die SPD also lokale Aspekte für sich reklamieren kann, sind die Freien Wähler vom Ausbleiben eines solchen Effekts enttäuscht. Er hätte nie gedacht, dass bundesweite Aspekte so sehr durchschlagen, die meisten Bürger wüssten gar nicht, was im Gemeinderat getan werde, analysierte Matthias Lindemer für die Freien Wähler.

Vom Ergebnis zur Politik

Nach fünf Jahren, in denen sich oft mit CDU und Freien Wählern auf der einen Seite sowie mit Grünen und SPD auf der anderen Seite zwei Blöcke gegenüber standen (zuletzt mit spürbaren Entfremdungen zwischen Grünen und SPD), gibt nun Raum für andere Konstellationen. Die Grünen kündigten schon einmal an, für mehr Schub bei Klima- und Mobilitätsthemen zu sorgen. Worauf zumindest nach den ersten Reaktionen aus den Reihen der CDU auch die immer noch zweitstärkste Fraktion einschwenken könnte. Es sei schließlich nicht so, dass die CDU sich diesen Anliegen verschließen würde, sagte Ulrike Krämer. Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Grünen könne sie sich vorstellen, schließlich laufe es im Land mit Grün-Schwarz auch gut. Michael Pilgermayer, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands, riet seinen Parteifreunden gestern, sich ebenfalls mehr mit ökologischen Anliegen zu befassen. So bieten sich für die Grünen also mehrere Optionen, im Gemeinderat im Verbund mit anderen durchzusetzen.

Die Sicht der Verwaltungsspitze

Fortschritte in Sachen Klimapolitik, nach den bereits gesetzten Impulsen beim Busverkehr auch mehr Anstrengungen beim Thema Fahrrad und ein Stadtentwicklungskonzept, das mehr ökologische Akzente haben wird – das sind die Perspektiven, die sich nun aus Sicht von Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic und Oberbürgermeister Jörg Lutz bieten werden. Lutz glaubt auch daran, dass die Aussicht auf neue Konstellationen die politische Arbeit in Lörrach beflügeln könne. Und die großen Themen, so meint er, sollten ohnehin im Konsens gelöst werden.