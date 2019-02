von Dora Schöls

Lörrach (dos) Viel Sympathie für das Thema, aber eine klare Linie vom Kultusministerium: Die Schulen in Lörrach stellen klar, dass sie streikende Schüler nicht vom Unterricht befreien können. Die Schüler vom Hans-Thoma-Gymnasium etwa, die am Freitag mit etwa 600 Jugendlichen aus dem ganzen Kreis für mehr Klimaschutz demonstriert haben, wurden als unentschuldigt fehlend im Klassenbuch eingetragen. Eine weitergehende Strafe gibt es nicht.

So hält es auch die Mathilde-Planck-Schule: Einige Schüler seien im Vorfeld zu ihr gekommen, so Schulleiterin Monika Mareis. Auch wenn sie Sympathien für das Thema habe, könne sie die Schüler nicht freistellen. Wer streike, müsse auch die Konsequenzen tragen.

Auch Valerie Ralle von der Waldorfschule bekräftigt, dass sie den Streik nicht unterstützen könne. Es habe am Freitag Krankmeldungen gegeben. Die Demonstrationen seien aber ein großes Thema unter den Jugendlichen. Die Waldorfschule spricht deshalb im Unterricht über die Demonstrationen, Klimaschutz und den Klimawandel. Die Schüler sollen eine Haltung zum Thema entwickeln und nicht einfach schwänzen, so Ralle. An der Theodor-Heuss-Realschule wurde am Freitag der Tag der offenen Tür vorbereitet – „da wollen die Schüler ungern fehlen“, so Schulleiterin Sonja Mohren. Trotzdem wisse sie von zwei Schülern, die gestreikt hätten. Sie werde herausfinden, ob bei den Schülern wirklich Interesse für das Thema bestehe, dann könnten diese ihre Klassen informieren und damit „die Realität in die Klasse tragen“. Bestehe kein echtes Interesse, könnten die Schüler zum Beispiel beim Tag der offenen Tür aufräumen. Auch bei den „vielen“ Schülern vom Hebel-Gymnasium, die laut Schulleiterin Stefanie Müller bei der Demonstration waren, ist eine unentschuldigte Fehlstunde eingetragen. Eine Schülergruppe der SMV überlege gerade, wie man das Thema Umweltschutz in die Schule bringen könne, so Müller. Sollte die Gruppe etwas organisieren, werde die Schulleitung das unterstützen. Bei der nächsten angekündigten Demo am 15. März habe die Kursstufe eine wichtige Klausur – da müssten die Schüler natürlich hingehen.

Die Freie Evangelische Schule war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Von der Gewerbeschule haben nach Schulangaben keine Schüler demonstriert und an der Kaufmännischen Schule fiel am Freitag ohnehin die Schule aus, weil die Lehrer Fortbildungen hatten.