von Barbara Ruda

Trotz Kälte und Regen sind am Samstag wieder Eltern, Kinder und Jugendliche dem Aufruf der hiesigen Gruppen der Initiativen Parents for Future und Fridays for Future zum Klimastreik gefolgt. Sie liefen mit selbst gebastelten Plakaten und größtenteils unter aufgespannten Schirmen durch die Straßen der Innenstadt, sangen Lieder und hielten immer wieder für Ansprachen an. „Politiker, Politiker, schlaft ihr noch?“, wurde auf die Melodie von „Bruder Jakob“ gefragt, während der Zug bewusst auch die Wahlstände der Parteien passierte.

Wie die Initiatorin Aurelia Delin den anfangs etwa 100 Klimademonstranten mit auf den Weg gab, wolle man auf diese Weise am Tag nach dem deutschen Overshoot Day (Erdüberlastungstag) Bewusstseinsarbeit machen und die Bevölkerung dazu aufrufen, die Europawahl zur Klimawahl zu machen. Deutschland habe in diesem Jahr bereits nach vier Monaten so viele Ressourcen verbraucht, wie dem Land rechnerisch für das ganze Jahr zur Verfügung stehen – ein deutliches Zeichen für die verfehlte Umwelt- und Naturschutzpolitik der Bundesregierung in den vergangenen Jahren.

Dass dieser Erdüberlastungstag in Deutschland viel früher als der weltweite Erdüberlastungstag im Sommer stattfand, sei unter anderem dem immer noch steigenden CO2-Ausstoß in Deutschland geschuldet, hieß es. Gefordert wurde in den Redebeiträgen der Demonstranten, sofort die CO2-Emissionen zu reduzieren. Dabei habe jeder die Macht des eigenen Handelns – zum Beispiel beim Essen – aber auch direkt bei den anstehenden Wahlen am 26. Mai.

Julia Wiech aus Schopfheim ergriff zum ersten Mal bei einer Demonstration öffentlich das Wort. Sie sprach für die, die sich wie sie selbst bereits seit Jahren Sorgen machen, doch sich in der alltäglichen Tretmühle nie die Zeit genommen haben. Jetzt knapse sie sich die Zeit dafür jedoch ab. „Wir Erwachsenen müssen jetzt richtig Druck machen“, sagte sie. Warme Worte und Selfies mit Greta Thunberg reichten nicht. Jetzt sei es Zeit, unbequeme Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise auch Geld und Arbeitsplätze kosten. „Wir müssen trotzdem darauf bestehen, jetzt und ohne weiteres Zögern zu handeln, weil wir sonst in ein paar Jahren einen unvorstellbar hohen Preis bezahlen.“

An anderer Stelle der Kundgebung verlas Aurelia Delin das Statement der Scientists for Future, die auf Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnisse das Anliegen der weltweit streikenden Jugendbewegung für berechtigt und begründet erklären. Die bei der Demonstration mitlaufenden Schülerinnen und Schüler skandierten wie schon auf früheren Demonstrationen in der Stadt wiederholt den Slogan: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“

Im Anschluss an die Kundgebung wollten die Teilnehmer noch das Gespräch mit den Kandidaten an den Wahlständen suchen und sie befragen, wie die zu den Forderungen der Fridays for Future stehen.