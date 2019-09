von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Wenn die Stadt ihr Ziel erreichen will, 2050 klimaneutral zu sein, muss sich auch beim Thema Mobilität einiges bewegen. Weniger Autos, mehr Rad- und Fußverkehr, eine stärkere Nutzung des Nahverkehrs – was die Stadt tut, um dahin zu kommen, war jetzt Gegenstand eines Pressetermins. Gebe es weniger Autos in der Stadt, so nütze das nicht nur dem Klima, sondern es schaffe auch Platz, so Oberbürgermeister Lutz. Darum, versprach er, werde man das Thema energisch angehen.

Fußgänger: Immerhin 28 Prozent der Wege werden in Lörrach zu Fuß zurückgelegt. Der Fußverkehrscheck von 2018 in Teilen der Stadt, den das Land finanziell unterstützte, sei sehr gut angekommen, sagt Klaus Dullisch, Leiter des Fachbereichs Verkehr. Nun würden die Ergebnisse nach und nach umgesetzt. Zusätzliche Zebrastreifen und Fußgängerampeln, Sitzgelegenheiten, damit Ältere pausieren können, breitere Gehwege und abgesenkte Bordsteine, bessere Sichtbeziehungen und Beleuchtung brächten mehr Sicherheit und Komfort für die Fußgänger. Einiges sei da seit dem Check schon passiert, anderes folgt, wie demnächst in der Franz-Ehret-Straße in Brombach. Die Stadt bewirbt sich auch für das Landesprogramm „1000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg“.

Radfahrer: 17 Prozent der Wege, wies die Modal Split-Erhebung 2016 aus, werden in Lörrach mit dem Rad zurückgelegt – und es sollen erklärtermaßen noch mehr werden. Dafür reicht es nicht, Zähler hinzustellen, wie sie am Freibad und Hauptbahnhof existieren – doch die Daten, die sie bringen, seien mitunter gute Argumentationshilfen, sagt Dullisch. Ein Rückschlag war, dass das Land die Pendlerroute Ost von Lörrach ins Wiesental nicht finanziell unterstützt. „Das kann und darf aber nicht das letzte Wort sein", sagt Lutz. Mit den anderen Gemeinden im Wiesental will man besprechen, was trotzdem umzusetzen ist, auch in Lörrach das eine oder andere verbessern.

Auf den neuen Gemeinderat setzt der Oberbürgermeister, was den Radweg rechts der Wiese in Stetten angeht. Ausgebaut werden müsse aber auch der Wiesenradweg insgesamt von Tumringen bis Stetten, hier werde es immer wieder eng. Freilich müsse das mit dem Naturschutz abgestimmt sein, sagt Britta Staub-Abt, Leiterin des Fachbereichs Umwelt. Das Tüllinger Vogelschutzgebiet reicht teilweise bis zur Wiese. Bei der Verkehrsinfrastruktur fürs neue Klinikum werde der Radverkehr berücksichtigt, wegen des Schichtdienstes sei das auch das Thema Beleuchtung wichtig.