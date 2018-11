von Thomas Loisl Mink

Der Landkreis Lörrach positioniert sich als Vorreiter der Energiewende und will kreisweit die Treibhausgas-Emissionen bis 2025 um 25 Prozent und bis 2050 um 74 Prozent senken – bezogen auf das Basisjahr 2012. Dazu wurde ein Katalog mit 79 Maßnahmen-Vorschlägen erarbeitet. Die Fraktion der Grünen hätte gerne noch weitergehende Maßnahmen aufgenommen, doch auch sie stimmte dem Konzept, ebenso wie alle anderen Fraktionen, zu.

Mit Beteiligung der Bürger hat die Energieagentur des Landkreises ein Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept für den Landkreis Lörrach erstellt. Darin werden für die Region besonders große Potentiale beim Ersatz von fossilen Energieträgern gesehen, insbesondere durch Photovoltaik und Windkraft. Allerdings geht das Konzept davon aus, dass die von der baden-württembergischen Landesregierung vorgegebene Zielmarke von 80 Prozent erneuerbare Energien bis zum Jahr 2050 wohl nicht erreicht wird; das Konzept hält einen Anteil von 55 Prozent für realistisch.

Der Katalog mit 79 Maßnahmen wurde mit Beteiligung der Bürger zusammengestellt, wozu es Anfang des Jahres Workshops im Landkreis, aber auch eine Onlinebeteiligung gab. Darin sind unter anderem Projekte aufgelistet wie der Ausbau der Photovoltaik, das Erreichten einer Biogasanlage, energetische Sanierung landkreiseigener Gebäude, Kampagnen und Wettbewerbe, um Bürger und Unternehmen mitzunehmen. Auch der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und Verbesserungen für den Radverkehr, Car-Sharing, die Beachtung von Klimaschutzkriterien bei Ausschreibungen oder die Nutzung von Solarthermie und Blockheizkraftwerken sind enthalten. Längst nicht alle Maßnahmen kann der Landkreis alleine verwirklichen, vielmehr ist die Zusammenarbeit mit Kommunen, Unternehmen und Bürgern nötig.

Bernd Martin (Grüne) regte an, verschiedene Bereiche näher zu konkretisieren und kritisierte, dass das 80-Prozent-Ziel an erneuerbaren Energien nicht angestrebt wird, schließlich habe man noch 32 Jahre Zeit bis 2050.

Auch Paul Renz (CDU) vertrat die Ansicht, es müsse mehr als bisher für den Klimaschutz getan werden. Die genannten Vorgaben seien ambitioniert, aber erreichbar. Der Kreis solle vorangehen, müsse aber alle Akteure, kommunale, private und betriebliche, mitnehmen. Dem stimmte auch Klaus Eberhardt (SPD) zu und wies darauf hin, was jetzt gefordert werde, nämlich das Aufzeigen von Flächen für die Photovoltaik-Nutzung, haben die Städte teilweise schon. Willibald Kerscher (Freie Wähler / Unabhängige) betonte, die Photovoltaik müsse mit Städten und Gemeinden ausgebaut werden und der Landkreis sei in der Pflicht, die Verwertung der Bioabfälle landkreisnah zu gewährleisten.

Peter Schalajda (Grüne) kritisierte, dass mit dem Ausbau der Windkraft im Landkreis bereits 2021 Schluss sein soll und es bis 2050 nur 24 Windräder im Kreis geben werde. Auch das Thema Wärmeschutz sei zu wenig berücksichtigt, ebenso Nahwärme und solare Wärme und der Flugverkehr komme im Konzept überhaupt nicht vor. Trotzdem sei das Klimaschutzkonzept ein wichtiger Kompass, über den auch Firmen und Bürger informiert werden sollten. Kevin Brändlin (FDP) betonte, der Landkreis solle in dieser Hinsicht Vorbild sein. Eduard Behringer (Freie Wähler / Unabhängige) regte an, kleinere Windräder in Industriegebieten aufzustellen, anstatt von großen in der Nähe von Dörfern, wo der Grundschallpegel verhältnismäßig niedrig ist und die Lärmbelästigung deshalb besonders stark empfunden werde.

Der Erste Landesbeamte wies darauf hin, dass vorrangig die Photovoltaik ausgebaut, sowie an Einsparung von Wärmeenergie gearbeitet werden soll. Für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs wird ein Mobilitätskonzept entwickelt. Auch einer unterstützenden Erklärung zum Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg stimmte der Kreistag einhellig zu.

