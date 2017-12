Lörrach Käse mit Michelin-Stern: Nicolai Wiedmer öffnet Pop-up-Restaurant

Ein Pop-up-Restaurant eröffnet der Grenzach-Wyhlener Sternekoch Nicolai Wiedmer in Lörrach. Dort wird es Käsefondue geben, aber und nur bis zum 26. Februar.

Der frischgebackene Sterne-Koch Nicolai Wiedmer verbindet in Lörrach Tradition mit etwas für die Stadt Neuem: Er serviert Käsefondue in einem Pop-up-Restaurant. Das ist eine nur temporär geöffnete Gaststätte. Am 26. Februar wird damit schon wieder Schluss sein. Dafür haben er und sein Team sich eine Villa am Hünerberg ausgeguckt. In großen Städten sind Pop-up-Restaurants schon gang und gebe.

„Say Cheese!“, nennen die Betreiber sinnigerweise das zeitlich begrenzt existierende Restaurant, das von Donnerstag an abends öffnet. Hinter dem Pop up stecken vier regionale Gastronomen: Neben Nicolai Wiedmer dessen Vater Rainer Wiedmer, Schwester Larissa Wiedmer und Danny Neynaber, die sonst in der „Krone“ in Inzlingen und dem Grenzacher „Eckert“, das erst kürzlich einen Michelin-Stern erhalten hat, arbeiten. Sie servieren Käsefondue in verschiedenen Variationen.

So besonders wie das Konzept ist der Standort in einer denkmalgeschützten Villa, die seit Jahren leer steht. In ihr sei das Restaurant schick hergerichtet worden und weise die Atmosphäre eines Wohnzimmers auf, kündigte Nicolai Wiedmer auf Nachfrage an. 50 bis 60 Gäste finden darin Platz, eine Reservierung ist nötig. Die Gäste müssen an der Tür klingeln und werden dann dort abgeholt und reingeführt.

Nicolai Wiedmer beschreibt die Faszination dieses Konzepts mit dem Geheimnisvollen, das drinsteckt. „Das zu machen, reizt uns schon lange.“ Die Idee dazu sei spontan entstanden. Erst vor etwa vier Wochen hätten sie die Möglichkeit bekommen, die Villa zu nutzen. Die vielen Reaktionen darauf zeigen ihnen, dass dies gut ankommt. Die Informationen darüber servierten sie der Öffentlichkeit häppchenweise.

Die Villa befindet sich nahe der Abzweigung Hünerbergweg/Holdenrain, in der früher die Ballettschule von Iris Karkowsky war. Auch die Speisekarte ist veröffentlicht. Die vier Köche wechseln sich ab, einer von ihnen ist immer dort.