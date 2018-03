Lörrach KBC-Immobilie in Lörrach wechselt in andere Hände

KBC-Immobilie in Lörrach wechselt in andere Hände

Nach dem Verkauf des Lörracher Betriebs geht nun die Immobilie an Schweizer Investoren über. Dabei wächst die Sorge um eine Verlagerung der Produktion.

Die Sorge der KBC-Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze wird wieder ein wenig größer. Nachdem der frühere Besitzer Claas E. Daun den Betrieb bereits 2017 an eine italienische Holding verkauft hatte, geht nun auch das Fabrikareal in andere Hände. Der Grundbucheintrag steht offenbar noch aus, doch das Geschäft scheint perfekt.

Schweizer Investoren werden das Areal übernehmen. Die Stadt Lörrach hätte im Rahmen des Vorkaufsrechts nur zu Marktpreisen eingreifen können, doch das wäre wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen, erläutert Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Zuletzt vor einem Monat hatte die Presse über die Befürchtungen der Mitarbeiter berichtet, wonach die Verlagerung der Produktion nach Italien möglicherweise zum Jahresende anstehe. Weder die italienische Firmengruppe Imprima SpA noch deren Holding mit Namen Wise, noch die KBC Fashion GmbH nahmen bisher dazu Stellung. Man bitte um Geduld, hieß es auf Anfragen.

Auch ein Branchendienst hatte im Februar berichtet, die Imprima erwäge eine Betriebsverlagerung nach Italien. Geschäftsführer Henri Rowienski wurde in diesem Bericht mit der Aussage zitiert, dass noch nichts entschieden sei. Er gehe jedoch davon aus, dass Design und Vertrieb in Lörrach bleiben.

Die schon länger bestehende Unsicherheit in der Belegschaft gründete sich seit Jahresbeginn besonders auf die Ankündigung von Imprima, nach der Übernahme eines weiteren Stoffdruckunternehmens in eine ganz neue Anlage für den digitalen Stoffdruck in Betrieb zu nehmen. Imprima hatte in diesem Zusammenhang zwar betont, die Marke KBC (ebenso wie die anderer Zukäufe) erhalten zu wollen. Allerdings gaben die Ankündigungen, mit den Zukäufen und der neuen Anlage bei Como die Marktführerschaft in Europa ausbauen und Synergien nutzen zu wollen, den KBC-Beschäftigten zu denken.

Der Betrieb (KBC Fashion) und die Anlagen (CD Immobilien) sind schon länger getrennt und die Italiener haben Gebäude und Grundstücke gar nicht erst gekauft, sondern nur angemietet. Nun trennt sich Claas E. Daun, der zuvor schon mehreren Textilbetrieben aus seiner Gruppe veräußert hatte, auch von den Lörracher Immobilien.

Weil es sich nicht um ein städtebauliches Sanierungsgebiet handelt, hat die Stadt Lörrach in diesem Fall nur ein Vorkaufsrecht, das sich an den Marktpreisen orientiert. Das heißt, die Kommune hätte nur zu den bereits zwischen Käufer und Verkäufer ausgehandelten Konditionen ins Geschäft einsteigen können. „Aber das haben die Rahmenbedingungen nicht hergegeben“, sagt Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Beim Gelände handelt es sich um ein Gewerbegebiet. Weil die Zukunft der KBC unsicher ist und weil andererseits in Lörrach ein Bedarf an Gewerbeflächen bestehe, hofft OB Lutz auf ein gutes Konzept. Denkbar sei eine Neuansiedlung ebenso wie ein Gewerbehof. Allerdings sei die Immobilie „nicht ganz einfach“. Teile seien denkmalgeschützt, bei neuen Nutzungen falle zum Teil der Bestandsschutz weg und es müsste auf Altlasten geachtet werden.