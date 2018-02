Grenzach-Wyhlen Jugendparlament ist auf dem Weg

Der Gemeinderat Grenzach-Wyhlen stimmt der Beteiligungsform zu. Geschäftsordnung wird nun ausgearbeitet

Grenzach-Wyhlen – Ungewohnt junges Publikum hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Der Grund lag auf der Hand, oder stand vielmehr auf der Tagesordnung: die Einrichtung eines Jugendparlaments. Der Gemeinderat entsprach den Wünschen der Jugendlichen, auf die jetzt eine spannende Zeit, aber auch durchaus viel Arbeit zukommt.

Die hat sich auch die Verwaltung, allen voran das Jugendreferat gemacht. An zwei großen Veranstaltungen wurden den Jugendlichen die Möglichkeit der Beteiligung vorgestellt, auch der Gemeinderat hat sich häufig mit dem Thema beschäftigt. Den Ausschlag für die Einführung der sehr institutionellen Form mit Wahlen, Geschäftsordnung und so fort, hat Yorick Weihs gegeben, der Unterschriften gesammelt und im Rathaus abgeben hatte. „Als Verwaltung stehen wir voll dahinter“, so Bürgermeister Tobias Benz. Natürlich bedeute ein Jugendparlament Aufwand. „Aber auch die anderen Beteiligungsformen hätten Aufwand mit sich gebracht.“

In der Beschlussvorlage hatte die Gemeinde bereits mögliche Eckpunkte einer Geschäftsordnung genannt. So soll das künftige Jupa zehn Sitze haben, alle zwei Monate öffentlich tagen, wofür die Mitglieder ein Sitzungsgeld von zehn Euro bekommen werden. Rede- und Antragsrecht im Gemeinderat hat das Jupa nur bei jugendrelevanten Themen. Bürgermeister Tobias Benz soll dem Gremium als beratendes Mitglied angehören und an den Sitzungen teilnehmen. Auf kritische Nachfrage aus dem Gemeinderat erklärte Benz: „Es geht darum, die Wertschätzung zu zeigen.“

Dass Gemeinderäte oder Verwaltungsmitarbeiter nur in Einzelfällen an den Sitzungen teilnehmen sollen, stieß bei Jutta van Dick (Freie Wähler) seltsam auf. „Sie können natürlich jederzeit bei öffentlichen Sitzungen im Publikum sitzen. Wir wollten nur den Aufwand so gering wie möglich halten“, so Benz.

Dick wollte außerdem wissen, wie das Parlament gewählt werde. Wie bei der Geschäftsordnung gibt es auch hier unterschiedliche Modelle, erläuterte Jugendreferatsleiter Christoph Richter. „Das Wahlrecht können Kinder und Jugendliche von zwölf bis 21 Jahre haben, für die Kanididaten könnte das Mindestalter auf 14 gesetzt werden.“ Peter Weber (Freie Wähler) wünschte den Jugendlichen vielen Erfolg.

„Als ich in eurem Alter war, hatten wir autonome Jugendzentren – eine Stimme, die gehört wurde, hatten wir nicht.“ Walter Schwarz (CDU) führte die Einführung des Jupas auf die Bemühungen seiner Partei zurück, die sich früh für das Parlament eingesetzt hatten. „Wir sind froh, dass unser Antrag angenommen wurde.“

Irgendwann seien die Jupa-Mitglieder so alt, dass sie direkt in den Gemeinderat gewählt würden.