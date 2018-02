Lörrach Jobcenter macht einen guten Job

Die Einrichtung bringt 2017 mehr Menschen in Arbeit als 2016. Von 1662 Integrierten waren 162 Flüchtlinge.

Weniger Langzeitarbeitslose, mehr Integrationen in den Arbeitsmarkt, auch bei den Alleinerziehenden, aber mehr Haushalte, die Sozialleistungen beziehen: Die Zahlen des Jobcenters Landkreis Lörrach für 2017 spiegeln zum einen das wirtschaftlich starke Umfeld mit einem stabilen Arbeitsmarkt, zum anderen den starken Zugang von Flüchtlingen in die Grundsicherung. Im Sozialausschuss, wo am Mittwoch der Jahresbericht vorgestellt wurde, gab’s für die Arbeit viel Lob.