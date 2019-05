von Barbara Ruda

Zum 20. Mal luden Volksbank Dreiländereck und Jazzclub am Samstag zum Festival „Jazz auf der Burg“ auf die Burg Rötteln ein. „Gemeinsam haben wir ein kulturelles Highlight in Lörrach geschaffen“, stellte Vorstand Günther Heck in seiner Begrüßung denn auch fest. Das Publikumsinteresse ist nach wie vor groß. Musikalische Gäste bei der Jubiläumsausgabe waren die Hurricane Brass Band aus dem niederländischen Maastricht, die heimischen Hot Pepper Stompers sowie die Dutch Swing College Band.

Werner Büche, von Beginn an für das musikalische Programm zuständig, erinnerte sich an die erste Auflage im Jahr 2000. Die Bühne sei durch ein Gerüst mit Plane darauf nur unzulänglich vor dem Dauerregen am Nachmittag geschützt gewesen. Beim Soundcheck hätten sämtliche Verstärker im Wasser gestanden. Die Stühle für die Zuschauer seien platschnass geworden. „Es fehlte ein Loch darin, dass das Wasser ablaufen kann“, berichtete der Jazzclubvorsitzende. Deshalb habe man flugs in der Stadt alle Geschirrtücher aufgekauft, sodass die Gäste ihre Sitze trocken wischen konnten. Regenponchos wurden verteilt – und später auch benutzt. Das Bild, welches das Auditorium in transparenten blauen Plastiksäcken mit Kapuze abgab, ging in die Geschichte von „Jazz auf der Burg“ ein.

Besucher nicht im Regen

Bei der 20. Ausgabe regnete es anfangs auch, weswegen die Veranstalter am Eingang erneut blaue Regenponchos ausgaben. Benutzt werden mussten aber glücklicherweise nur wenige davon, weil der Niederschlag im Laufe des zweiten Auftritts der Hurricane Brass Band aufhörte. Bei der neunköpfigen Band handelt es sich um die holländische Variante der gleichnamigen legendären Band aus New Orleans. Die Mannen unter Kapitänskappen fühlen sich der traditionellen Brassband-Musik genauso verpflichtet wie dem zeitgenössischen Sound aus der Wiege des Jazz. Den Besuchern im schönen Ambiente der alten Burgruine heizten sie kräftig ein – auch als noch die Regenschirme aufgespannt waren, wurde schon mitgeklatscht und -gewippt.

Die neu firmierten und etwas verjüngten Hot Pepper Stompers im Bierzelt standen den Holländern in puncto Stimmungsmache in nichts nach und zündeten eine heiße Dixieland-Nummer nach der anderen. Von den Pepperhouse Stompers geblieben sind Pierre Bernhard (Posaune, Gesang), Werner Kaiser (Gitarre), Rolf G. Riess (Bass) und Ferenc Marsal, der als Pianist in den letzten Jahren schon bei den Pfefferhäuslern gespielt hatte. Neu dabei, aber allen in der Region schon als Musiker bekannt, sind Dieter Steininger (Trompete), Hansi Kolz (Klarinette, Saxophon, Gesang) und Hermann Schloz (Schlagzeug).

Älteste Jazzband der Welt

Als Hauptact übernahm dann „die älteste Jazzband der Welt“, wie Werner Büche ankündigte. Vom Lebensgefühl her erschienen die Herren aber trotzdem noch jung und frisch, und genauso spielten sie auch auf. Die Dutch Swing College Band wurde von Studenten bereits im Jahr 1945 gegründet. Mit Bandleader Bob Kaper stand sogar noch ein Originalgründungsmitglied auf der Bühne und ließ seine Klarinette wunderbar singen. Überhaupt stellten alle Herren ihre Virtuosität in solistischen Einlagen unter Beweis. Obwohl sich die ehemaligen Collegestudenten mittlerweile verjüngt haben, sind sie ihrem Stil treu geblieben und spielen wie vor 50 Jahren schon mit vier Bläsern, was ihnen einen besonderen Klang verleiht. Wie die beiden anderen Bands des Abends huldigten sie dem guten, alten Jazz und bezauberten das Publikum.

Noch etwas hat sich im Vergleich zur Premiere von „Jazz auf der Burg“ vor 20 Jahren geändert: Gab es seinerzeit ein Riesentheater mit dem Parken – die Autos standen kreuz und quer im Gras unter dem Burgareal und mussten teilweise sogar abgeschleppt werden – lernten die Veranstalter daraus und richteten einen Busshuttle-Service ein. Und während die letzten Mohikaner das Volksfest kurz vor Mitternacht im Biergarten bei der Night Session ausklingen ließen, saßen andere schon in den Bussen, und wurden bequem in Richtung Grenze und Haagensteg gefahren.