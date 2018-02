Lörrach Internet: Rezepte gegen Hass und Hetze

Medienlust zum Thema „Cybermobbing. Nicht mit mir!“ am Donnerstag, 1. März im Alten Wasserwerk in Lörrach.

Lörrach (maj) Neue Medien und soziale Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu treten. Mit der digitalen Vernetzung wachsen aber auch die Möglichkeiten für Hass und Hetze. Ein Grund mehr das Cybermobbing zum Schwerpunkt der diesjährigen Medienlust zu machen, mit Information und Diskussion am Donnerstag, 1. März im Alten Wasserwerk.

Die „dumme Kuh“ oder „blöde Schnepfe“, die sich Schüler einst auf dem Schulhof hinterher brüllten hat längst ausgedient. „Geh sterben du Opfer“ oder „Häng dich doch auf“ sind Formulierungen, mit denen sich die junge Generation im Internet beschimpft. Hass und Häme sind nahezu ungebremst, wenn der direkte Kontakt fehlt. Das Internet bringt es zudem mit sich, dass sich Botschaften schneller verbreiten, indem man die Inhalte an Freunde schickt und diese sie wiederum an ihre Freunde weiterschicken. Umso größer ist der Schaden, den man mit Cybermobbing anrichten kann. „Darüber müssen wir sprechen“, sagt Peter Eichin, Geschäftsführer der Villa Schöpflin in Brombach beim Pressegespräch zur Medienlust 2018, die dieses Mal dem Schwerpunkt Cybermobbing gewidmet ist. Weitere Teilnehmer sind Vertreter der übrigen Kooperationspartner wie Eric Bintz, SAK-Bereichsleiter Kinder, Jugend und Kultur, Felix Kehl (Sachgebietsleiter Kreismedienzentrum) und Mark Searle (SAK-Jugendbüro).

Erklärtes Ziel der Veranstalter ist es, das Thema aus der Tabuecke herauszuholen, für Eltern, Pädagogen, Lehrer, Schüler und Interessierte. In zwangloser Atmosphäre soll die Veranstaltung zur Medienlust unter dem Titel „Cybermobbing – Nicht mit mir“ vor allem Mut machen. Den Eltern zum Beispiel, die an Schüler-Medienmentoren (Smepper) all die Fragen richten können, die sie ihren Kindern nicht stellen wollen. „Wissenslücken hat jeder“, sagt Eric Bintz, der nach den Medienlust-Veranstaltungen (seit 2010) stets positive Rückmeldungen von Eltern bekommen hat. Zudem sorgen die Smepper auch bei Kindern und Jugendlichen für Augenhöhe und erleichtern es damit Mobbingopfern Hilfe und Ansprechpartner zu suchen.

Licht in die Dunkelheit soll zur Veranstaltung auch der „Dark-Room“ bringen. Mit Einblicken und Demonstrationen von FSK-18-Spielen soll er zudem für weitere ungute Entwicklungen im Netz für Kinder und Jugendliche sensibilisieren. „Auch 14-Jährige kommen an solche Spiele ran, Verbote helfen da wenig“, sagt Mark Searle.

Zudem sei es Eltern oft nicht klar, dass praktisch jede Konsole den Nutzer dazu dränge mit anderen online zu spielen und Gruppen zu bilden. Für die Veranstaltung haben sich aber auch Schulklassen der FES, der Wiesentalschule Maulburg sowie eine Gruppe aus Studenten und Bundesfreiwilligendienstlern mit dem Thema Cybermobbing auseinander gesetzt, die am Donnerstag, 1. März ihre Ergebnisse vorstellen.

Schließlich ist ein weiteres wichtiges Ziel der Veranstalter, Kindern und Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Neuen Medien zu vermitteln.

Cybermobbing

1. März, 17 bis 18 Uhr: Eltern-Medien-Café mit Schüler-Medien-Mentoren und Mitarbeitern der Villa Schöpflin, Dark Room mit FSK-18-Spielen.

18 bis 18.30 Uhr: Schüler stellen ihre Arbeiten vor.

18.30 bis 19 Uhr: Moderierte Diskussion Schüler, Eltern, Fachkräfte.