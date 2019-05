von Peter Gerigk

Der SPD-Gemeinderatsfraktion ist die Verwendung von Pestiziden ein Dorn im Auge. Die chemischen Unkrautvernichter gefährden ihrer Ansicht nach Tiere und Pflanzen und beeinträchtigten auch die Lebensmittelproduktion.

Die Fraktion hat am Donnerstag im Gemeinderat beantragt, die Stadt solle sobald wie möglich darauf verzichten Pestizide einzusetzen – sofern sie das noch tue. Lörrach solle wie bereits mindestens 460 andere Städte und Gemeinden in Deutschland eine pestizidfreie Kommune werden, steht im von Christiane Cyperrek formulierten Antrag. Zunächst erwartet die Fraktion einen Bericht der Stadtverwaltung, ob, wo und in welchem Umfang die Stadt auf ihren Flächen Pestizide – insbesondere Glyphosat – einsetzt. Cyperrek schreibt im Antrag: „Wenn Lörrach pestizidfreie Kommune ist, wäre dies auch in doppelter Hinsicht ein Signal: Zum Einen hat der Pestizidverzicht auf kommunalen Flächen einen positiven Einfluss auf die Umwelt, zum Anderen fördert die Stadt durch ihre Vorbildfunktion die Akzeptanz in der Bevölkerung für naturnahes Gärtnern.“

Die SPD bezieht sich auf einen Bericht des BUND, laut dem 460 Städte und Gemeinden ihre Grünflächen ohne Pestizide „oder mindestens ohne Glyphosat“ bewirtschaften. In der Region zählten Freiburg seit Anfang der 1990er Jahre dazu und Münstertal seit mehr als zehn Jahren. Freiburg habe den Verzicht auf Pestizide auch in seiner Kleingartensatzung verankert. Sie dürften nur noch in verwilderten Weinbergen eingesetzt werden. Als internationale Beispiele nennt der Antrag Frankreich, wo ein nationales Gesetz seit 2014 den Einsatz von Pestiziden auf kommunalen Flächen verbiete und seit Januar auch die Abgabe von Pestiziden an Hobbygärtner und der Einsatz in Haus- und Kleingärten verboten sei. Niederlande, Belgien und Luxemburg würden ähnliche Ziele verfolgen.

Nicht nur Landwirte, sondern auch Kommunen setzen Pestizide ein. Sie dienen dazu, Wege in Parks, Sport- und Spielplätze, Grünanlagen und Straßenränder von Kräutern und Gräsern zu befreien, aber auch unerwünschte Insekten zu vernichten. Sie würden aber nicht nur diese Zielorganismen töten, erklärt Cyperrek, sondern auch Nützlinge wie Bienen, Schmetterlinge und Wildkräuter, die wichtige Nahrungsquellen für Insekten sind. „Das massenhafte und alarmierende Insektensterben gefährdet zudem andere Tierarten, die sich von Insekten ernähren, und beeinträchtigt letztendlich die Lebensmittelproduktion für den Menschen, da rund zwei Drittel der Kulturpflanzen auf Bestäuber angewiesen sind.“ 90 Prozent aller Pflanzen und 60 Prozent aller Tiere könnten nur durch Insekten überleben. „Sie bestäuben Pflanzen, lockern den Boden, dienen als Nahrung für andere Tiere und gelten als ,Müllabfuhr‘ der Natur.“

Der Grund für die weltweit zunehmende Verlust der Artenvielfalt sei vor allem die intensive Landwirtschaft, stellt sie fest. Mehr als 40000 Tonnen Pestizide würden Deutschland jährlich belasten. Kommunen trügen die Verantwortung eine Vorreiterrolle für den Artenschutz einzunehmen. Der Antrag weist auch darauf hin, dass viele Pestizide im Verdacht stehen Krebs zu erregen, die Fortpflanzung zu schädigen oder eine hormonelle Wirkung zu haben.