Lörrach Innocel: Ein Tor zur digitalen Welt

Das Land fördert den Aufbau eines Informationsnetzwerks. Innocel in Lörrach ist einer von vier Standorten.

Lörrach (dam) Im Gründer- und Technologiezentrum Innocel wird eine Informationsstelle für die Digitalisierung eingerichtet. Lörrach wird damit Teil einer Digitalisierungsoffensive des Landes. Zehn Projekte werden in Baden-Württemberg gefördert, eines davon ist der Digi Hub Südbaden, wovon wiederum das Innocel ein (Teil-)Standort ist. Der Digi Hub wendet sich vor allem an kleinere und mittlere Unternehmen, die Beratung und Begleitung beim Gang in die digitale Zukunft benötigen.

Getragen wird das Konzept für die regionale Digitalisierungsstelle vom Verbund „Klimapartner Oberrhein“. Wie es in einer Pressemitteilung dieser Organisation heißt, habe sich die Landesregierung „offenbar von der flächendeckenden Wirkungsweise“ überzeugen lassen. Das Konzept für diesen digitalen Knotenpunkt (englisch: Hub) sieht nämlich eine dezentrale Arbeitsweise vor. Als Einzugsgebiet des Digi Hub Südbaden werden die Landkreise Ortenau, Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg, Lörrach und Waldshut genannt.

In diesem Gebiet sorgen vier Standorte für kurze Entfernungen für die Unternehmen. Die Anlaufstelle im Innocel Lörrach wird dann geografisch die Südschiene abdecken. Weitere Standorte sind die Lokhalle Freiburg, der Baden Campus in Breisach und die Hochschule Offenburg.

Der Digi Hub insgesamt und auch die einzelnen Standorte werden in erster Linie Informations- und Beratungsstellen sein. Das Konzept sieht vor, etwa bis Jahresende 2018 oder Anfang 2019 diese Anlaufpunkte aufzubauen, Personal einzustellen – in Lörrach ist an eine Stelle gedacht – und ein Beratungsangebot zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur um Informationsvermittlung, vielmehr sollen teilweise auch sogenannte Show Rooms konkretes Anschauungsmaterial für bestimmte Techniken oder Prozesse liefern. Vermutlich wird es dabei auch zu einer Arbeitsteilung zwischen den Standorten kommen, sodass der Digi Hub Südbaden interne Doppelstrukturen vermeidet. Denkbar ist zum Beispiel, dass in Lörrach Digitaldruck eine besondere Rolle spielen könnte. Das Netzwerk will auch auf vorhandenes Wissen in der regionalen Wirtschaft zurückgreifen.

Zusätzlich zur Unterstützung durch das Land müssen die Digitalisierungszentren die Hälfte ihres Budgets selbst aufbringen. Träger des Lörracher Standorts sind die Stadt Lörrach, die Landkreise Lörrach und Waldshut sowie die Wirtschaftsregion Südwest und die Wirtschaftsförderung Lörrach.