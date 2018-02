Grenzach-Wyhlen Infos über Schutz vor Einbrechern

Polizei und Gemeinde laden zur Präventionsveranstaltung ein. Geiges: 2018 noch kein Fall.

Grenzach-Wyhlen – Vielleicht klopft Postenführer Manfred Geiges gerade auf Holz: 2018 hat es im Gemeindegebiet noch keinen Einbruch gegeben. Das sah 2016 noch ganz anders aus, weshalb die Gemeinde gemeinsam mit der Polizei einen Infotag zur Einbruchsprävention angeboten hatte. Der erfuhr am Donnerstag eine zweite Auflage.

Im Juli hatten Gemeinde und Polizei schon eine gut besuchte Infoveranstaltung zum Thema Einbruchsicherung angeboten. „Im Winter gibt es mehr Einbrüche, deswegen machen wir nochmal so eine Veranstaltung“, so Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin, in dessen Ressort auch das Thema Prävention fällt.

Ein Dutzend Interessierte war in die Mensa der Bärenfelsschule gekommen, um sich von Günter Welzel, Leiter der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg, und seinem Kollegen Thomas Oesterlin vom Polizeipräsidium mit der Zuständigkeit für Prävention über das Vorgehen von Einbrechern und Sicherungsmöglichkeiten zu informieren

„Wir sprechen vom Tageseinbruch. Nachts passiert es eher weniger“, erklärte Oesterlin. Statistisch passieren Einbrüche hauptsächlich am Dienstag, Freitag und Samstag zwischen 13 und 20 Uhr. Das Einbruchswerkzeug der ersten Wahl ist dabei der Schraubenzieher. Oesterlin führte aus, dass Einfamilienhäuser in Randlagen bevorzugte Ziele seien. Einbrecher nutzten vorrangig Schwachstelle wie offene Fenster und Balkontüren aus. Er verwies darauf, dass statistisch Einbrecher überwiegend durch Fenster und Balkontüren sowie meistens durch das Erdgeschoss eindringen. Aufgebrochene Haustüren machten dagegen nur zehn bis zwölf Prozent aus.

„Eine unverschlossene Haustür springt einfach auf“, verwies Welzel auf die Hebeltechnik mit dem Schraubenzieher. Neben dem Aufhebeln werden Fenster auch eingeschlagen oder mit dem Schraubenzieher das Glas durchstochen, um den Griff umzulegen, berichtete Welzel. Er erklärte, dass sogar das Fensterbohren von Hand erfolge und eine völlig lautlose Sache sei. Er führte einen Videoclip vor, in dem Polizeibeamte ein gekipptes Fenster in fünf Sekunden und ein geschlossenes Fenster in 40 Sekunden mit einem Schraubenzieher öffnen konnten. Wirkungsvolle Sicherungsmöglichkeiten seien zusätzliche Fensterbeschläge mit Pilzkopfverriegelung oder eine Folie zwischen den Scheiben gegen das Einschlagen.

Die Polizeibeamten verwiesen auf so genannte RC2-Fenster, die als sicher gelten, vergleichsweise aber 15 Prozent mehr Kosten als ein normales Fenster. Oesterlin berichtete, dass es beim Versuch mehr als 20 Minuten gedauert habe, das RC2-Fenster aufzubekommen.

Auch ohne einen Austausch der Fenster gibt es zahlreiche Sicherungsmöglichkeiten, die nachträglich noch eingerichtet werden können. Welzel und Oesterlin erläuterten verschiedene mechanische Maßnahmen wie zusätzliche Riegel und streiften auch elektronische Türschlösser und Alarmanlagen. „Wir empfehlen aber immer zuerst den mechanischen Schutz“, meinte Welzel. Auch Hunde als Schutz gegen Einbrecher konnten die beiden nicht empfehlen. Im Falle eines Einbruchs in Anwesenheit empfahl Welzel, dass man sich durch Licht und Geräusche zu erkennen geben, aber keinesfalls den Einbrecher konfrontieren sollte. Bei verdächtigen Wahrnehmungen, auch beim Nachbarn, solle man sich nicht scheuen, die Notrufnummer 110 anzurufen. Nach dem Vortrag konnten sich die Zuhörer noch bei einer Ausstellung über einbruchssichere Schlösser, Riegel und Beschläge informieren. Postenführer Manfred Geiges erklärte auf Nachfrage, dass die Kriminalstatistik für 2017 noch nicht ausgewertet worden sei. „Wir können aber sagen, dass die Zahlen rückläufig sind“, so Geiges. Im noch jungen Jahr 2018 gab es noch keinen Einbruch in der Gemeinde. Zum Vergleich: 2016 waren es 18 Fälle von Januar bis März. „Mit ein Grund dürften die verstärkten Kontrollen sein“, so Geiges.