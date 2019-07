von Maja Tolsdorf

Lörrach – Der „englische Rasen“ und Monokulturen haben vielerorts ausgedient. Sie wurden von der Zeit überholt, denn naturnahes Gärtnern ist angesagt. Der Trend nimmt durch die Aktualität der Klimadiskussion an Fahrt auf, beschleunigend wirkt in Lörrach auch die Beschäftigung von Fairnetzt-Gruppen mit naturnahen Kreisläufen. Im Garten soll es vielfältig werden, damit sich neben dem Menschen auch Kleinlebewesen wohlfühlen können. Dafür setzt sich Luitgard Tshiang Tshiananga im Zusammenhang mit Schulgärten ein.

Bereits seit 30 Jahren engagiert sich Luitgard Tshiang Tshiananga für naturnahes Gärtnern. Sie ist dafür viel unterwegs, derzeit zwischen Lörrach und Ochsenhausen, wo sie das außerschulische Projekt „Kirschblüte“ betreibt. Es ist eine freie Initiative für enkeltaugliches Gärtnern. Das Projekt ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Schulgarten. Diese BAG unterstützt und vernetzt Multiplikatoren und andere Aktive in der Schulgartenarbeit. Dazu soll ein bundesweites Kompetenz-Netzwerk aufgebaut werden, die BAG entwickelt und koordiniert die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich, frei nach dem Motto, das auf der Homepage nachzulesen ist: Jedes Kind hat ein Recht auf Schulgarten. In diesen Kontext fügt sich das ortsübergreifende Projekt „Kirschblüte“ ein, denn Luitgard Tshiang Tshiananga arbeitet mit Schülern in Lörrach und ihrem Wohnort Ochsenhausen zusammen.

„Die Gärten hier wie dort befruchten sich gegenseitig“, sagt die Umweltaktivistin, die einst für Bäume tätig war. Befruchtung – das ist durchaus wörtlich zu verstehen, denn sie nimmt nicht selten die Saat aus Lörrach mit nach Ochsenhausen, um sie dort einzupflanzen und umgekehrt. In Ochsenhausen hat sie zudem das „Pausengärtnern“ entwickelt, das im nächsten Jahr bei einem Kongress in Überlingen vorgestellt werden soll. Auch in Lörrach erzielt sie damit Erfolge. „Manchmal gärtnern nur wenige Schüler mit, aber viele andere schauen zu“. Und das kommt der Gärtnerin zugute, denn sie will ein Bewusstsein für die Natur schaffen, von der sich der Mensch zunehmend entfremdet. „Wir müssen wieder aus der Natur hinaus gärtnern, doch dazu müssen wir erst unsere Wahrnehmung schulen“, sagt sie.

Die freischaffende Gärtnerin begrüßt die Beschäftigung von Fairnetzt Lörrach mit der Permakultur. Im Allgäu sei man Lörrach bei dieser Entwicklung voraus. Dort ziehe dieses nachhaltige Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau noch weitere Kreise als bisher in Lörrach. Profilieren wolle sich die freischaffende Gärtnerin durch ihr Engagement nicht. Stattdessen wolle sie den Menschen Hilfestellung geben, aus Liebe zur Natur. Einen Eindruck dieser Liebe bekommt der Besucher im Basisprojektgarten auf dem Campus der beruflichen Schulen: Die Gesichtszüge der Frau entspannen sich rasch, beim Blick auf das kleine Naturkleinod direkt am Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule.

Dort arbeitet sie regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen verschiedener Schulen wie FES, HTG oder den beruflichen Schulen zusammen, um ihnen „zu vermitteln, was sie heute nicht mehr wissen“. Dabei geben ihr die Natur und die Begeisterung der jungen Menschen fürs Gärtnern wieder Kraft. Denn im Basisprojektgarten an der Albert-Schweitzer-Schule ist die Welt noch in Ordnung, der Naturkreislauf intakt. So konnten dort auch die Erdkröten trotz großer Trockenheit überleben. „Das hat mich so gefreut und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, sagt die Gärtnerin. In einem ökologischen Gleichgewicht könne sich ein Dreieck aus Spitzmaus, Erdkröte und Igel bilden, das auch nützlich für die Schädlingsabwehr sein könne. Überhaupt haben Trockenheit und Überschwemmung kaum eine Chance in ihren Gärten. „Wir brauchen in der Erde Reservoirs, die sich bei Starkregen füllen und bei Trockenheit nach und nach Wasser abgeben können“, sagt sie. Von ständigem Wässern und einem „Verwöhnen“ des Bodens rät sie ab. Schnelle Lösungen gibt es beim naturnahen Gärtnern in Zeiten des Klimawandels mit Trockenheit und Überschwemmungen aber nicht. Der Naturgarten folgt einem Konzept, das nach und nach erarbeitet und umgesetzt wird. Dass hie und da eine Blechwanne oder ein Karton umgekehrt auf dem Boden liegt, mag wie Chaos wirken, doch es hat einen Sinn. Beides spendet Schatten und verhindert eine Verdunstung, denn darunter befinden sich in die Erde gegrabene Löcher als Wasserreservoirs. Wer seinen Boden gut aufbereitet habe, könne statt oberflächlichem Gießen den Gartenschlauch in ein Loch im Boden einbringen, um die Reservoirs zu füllen. Für ein ökologisches Gleichgewicht im Garten sorge zudem ein gut gepflegter Komposthaufen, dessen Aufbau bei Tshiang Tshiananga gut durchdacht ist.

Dass naturnahes Gärtnern voll im Trend liege, bestätigt auch Martin Schmitt vom Lörracher Gartencenter. „Eigentlich gibt es das schon seit 20 Jahren, aber derzeit ist es deutlich im Aufwind“, sagt Schmitt. Dies zeigten auch die Anfragen der Kunden sowie das Engagement der Stadt im Straßengrün mehr Pflanzenvielfalt erblühen zu lassen. Sichtbar wird dieses Bestreben auch in der Brombacher Straße, wo die meterlangen Kirschlorbeerbüsche sukzessive bunten Blüten weichen müssen.

Naturnahes Gärtnern folgt auch dem Gefühl

Den Bienen ist mit einer bunt blühenden Sommerblumenwiese allerdings nur bedingt geholfen. „Bienen brauchen das ganze Jahr über Futter“, meint auch Luitgard Tshiang Tshiananga, die ebenso wie Martin Schmitt zum Pflanzen von Bienenstauden rät. Selbst hat Schmitt in seinem Garten auf gepflegtes großflächiges Grün verzichtet, weil sich dort kein einziges Insekt niederlasse. „Ein Rasen ist nicht per se naturnah“, sagt Schmitt. Deshalb habe er zu Hause die Rasenfläche in eine Sommerblumenwiese verwandelt. „Das Gras steht nun höher, viele Insekten sind da und die Kinder freuen sich“, sagt Schmitt.

Luitgard Tshiang Tshiananga freut sich, dass naturnahes Gärtnern nun mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Einen Trubel um sich selbst oder ihre Arbeit will sie dennoch nicht machen. Denn sie folge einfach ihrem Gefühl.