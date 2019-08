von vonThomas Loisl Mink

Lörrach – In der Ferienzeit herrscht an vielen städtischen Baustellen Hochbetrieb. Insbesondere an den Schulen muss die Zeit genutzt werden, wo die Bauarbeiten den Unterricht nicht stören. Am Hans-Thoma-Gymnasium werden 3,3 Millionen Euro in eine zweiten Rettungsweg und die Elektrosanierung investiert. Doch nicht nur an den Schulen wird gebaut.

Wo sich viele Menschen aufhalten, ist inzwischen ein zweiter baulicher Rettungsweg vorgeschrieben. Ein solcher wird am HTG im Innenhof errichtet. Dazu sind umfangreiche Stahlbauarbeiten nötig, die jetzt gemacht werden. „Am Dienstag nächste Woche geht‘s los“, sagt Sabine Braun, Architektin vom städtischen Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement. Die großen Stahlarbeiten, für die in Kran notwendig ist, geschehen während der Ferien. Fertig wird es in dieser Zeit aber nicht, das dauert bis Januar.

Daran hängen auch noch weitere Arbeiten: Um den Zugang zum zweiten Rettungsweg zu schaffen, musste der Sanitätsraum aufgegeben und der Raum entsprechend vorbereitet werden. Der Sanitätsraum wird neu im Raum nebenan eingerichtet. Wiederum daneben wird auch der Lernmittelraum renoviert. Für diese beiden Räume sind extra 38 000 Euro eingeplant. Weitere Sanierungen betreffen die elektrischen Anlagen: Die Sicherheitsbeleuchtung wird erneuert und ergänzt, die Brandmeldeanlage komplett erneuert, berichtet Sabine Braun. In den Sekretariatsräumen finden Arbeiten an den Decken statt. Die Grobarbeiten werden jetzt gemacht, die Feinarbeiten in den nächsten Sommerferien. Dazu kommen die üblichen Unterhaltungsmaßnahmen in der Schule, etwa Malerarbeiten. Es ist immer ein erheblicher logistischer Aufwand, die Arbeiten in das kurze Zeitfenster der Sommerferien hineinzubekommen, stellt Judita Kovac, stellvertretende Fachbereichsleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement, fest. Aber es gibt einige Firmen, die schon wissen, dass im Sommer die Stadt mit Aufträgen kommt.

In der Theodor-Heuss-Realschule werden in der Ferienzeit einige Bodenbeläge erneuert, und im Schulhof wird für 202 000 Euro ein Kleinspielfeld gebaut, vor allem für die fünften und sechsten Klassen auf dem ganzen Campus.

An der Hebelschule werden die bisher von der Musikschule genutzten Räume für Nachmittagsbetreuung und Essensausgabe umgebaut, Kosten: 293 000 Euro. In der Hellbergschule Brombach werden die Fenster des Grundschulgebäudes saniert, an der Fridolinschule zwei Klassenzimmern. „In all den Maßnahmen zeigt sich auch das Bekenntnis, in alte Gebäude zu investieren, um das Ortsbild zu erhalten und die Vergangenheit in die Zukunft zu führen“, sagt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Weil man aber nicht in geschlossene Wände schauen kann, machen Altbausanierungen die Kostenberechnung immer schwierig. „Wir versuchen, reinzuschauen, um die Kalkulation verlässlicher zu machen, aber das legt eben auch die Räume lahm“, erklärt die Bürgermeisterin.

Umbau der Rosenfelshalle ist im Endspurt

Und Judita Kovac gibt einen Fall zu bedenken, wo man an einer Stelle gebohrt hat und keine Probleme fand, knapp daneben war aber ein alter Wasserschaden, der die Sanierung aufwendiger machte. Insgesamt 4,4 Millionen Euro investiert die Stadt in den Umbau der Rosenfelshalle. „Hier sind wir im Endspurt, zum neuen Schuljahr soll das fertig sein“, sagt Monika Neuhöfer-Avdic. In Haagen läuft der Umbau der Alten Schule zur Kindertagesstätte, der insgesamt 4,1 Millionen Euro kostet. Kleinere Beträge werden im städtischen Kindergarten in der Hellbergstraße in Brombach investiert für Beleuchtung und Brandschutz (zusammen 21 000 Euro), bei der Kita Innocel wird die Fahrradabstellanlage erweitert (5000 Euro). An der Neumattschule läuft der Umbau für die Erweiterung des Waldorf-Kindergartens (5500 Euro).

Nicht nur die Schulen sind darauf angewiesen, dass Bauarbeiten während der Sommerpause stattfinden. Das gilt genauso für den Burghof, wo derzeit der Saalboden für 30 000 Euro geschliffen und überarbeitet wird. Zudem wird die Tür des Verwaltungseingangs erneuert (8000 Euro). 85 000 Euro werden auf dem Hauptfriedhof investiert – in den Umbau der Büro- und Personalraumflächen.