von Britta Wieschenkämper

Lörrach – Es gibt viele von ihnen, viel mehr als man denkt: Erwachsene, die nicht oder kaum lesen und schreiben können. Das Land Baden-Württemberg finanziert jetzt neue Grundbildungszentren mit Kursen zur Alphabetisierung. Ein Grundbildungszentrum befindet sich in Brombach beim Internationalen Bund (IB).

Wer nicht ausreichend lesen und schreiben kann, hat im Alltag erhebliche Schwierigkeiten. Hinweisschilder, Fahrkartenautomaten, Beipackzettel, Bedienungsanleitungen oder Rezepte stellen Hindernisse dar, ganz zu schweigen von Anträgen und Formularen der Behörden. Und natürlich ist auch das Berufsleben ohne ausreichende Lesekompetenzen sehr schwierig. „Es gibt erschreckend viele Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können“, sagt Patrick von Stackelberg, Ausbildungsleiter beim IB. Etwa zwölf Prozent der Erwachsenen sind betroffen. Immerhin arbeiteten nach neueren Studien 62 Prozent von ihnen, in der Regel sind sie angelernt oder Hilfsarbeiter.

„Aber die Arbeitsplätze, an denen das geht, werden weniger“, stellt er fest. Durch die Technisierung ändern sich Arbeitsabläufe, oftmals müssen Maschinen mit Displays bedient werden, die zudem häufig auch noch mit englischen Begriffen bestückt sind. „Früher konnte man sich leichter durchs Leben lavieren, heute ist das kaum mehr möglich.“ Übrigens sind alle Altersgruppen betroffen. Der Anteil der Migranten ist hoch, aber 52 Prozent der Menschen mit nicht ausreichender Lesekompetenz haben Deutsch als Muttersprache.

„Mit unserem Projekt wollen wir auch in den Betrieben sensibilisieren“, sagt Stackelberg. Der IB arbeite mit vielen Betrieben, der IHK und der Arbeitsagentur zusammen. In einer ersten Phase nutze der IB sein Netzwerk, damit Kontakt zu den Menschen hergestellt werden kann, die Schwierigkeiten beim Lesen haben. Es reiche nicht, einfach einen Lese- und Schreiblernkurs anzubieten. Solche Kurse gab es in der Vergangenheit schon oft von verschiedenen Bildungsträgern. „Aber sie werden nicht angenommen“, so Stackelberg. Die Konzepte heute sind umfangreicher. Praxisorientierte Angebote sollen beim Klienten das Bedürfnis wecken, besser lesen und schreiben zu lernen. „Wir zeigen den Nutzen auf, den man dadurch hat.“ Als Beispiel nennt Stackelberg das Renovieren der Wohnung. Viel kann man selbst machen, doch dazu sind Grundkompetenzen notwendig. „Das fängt schon dabei an, auszurechnen, wie viel Tapetenrollen man für das Zimmer kaufen muss.“ In den hauseigenen IB-Werkstätten können solche Fertigkeiten gelernt werden. Mit solchen niederschwelligen Angeboten kann eine Vertrauensbasis aufgebaut und auch der Wunsch geweckt werden, doch einen Kurs zum Lesenlernen zu besuchen. Fünf Teilnehmer reichen aus, damit ein 100-stündiger Kurs zustande kommt. Über ein Jahr lang verbessern die Teilnehmer in Kleingruppen bei intensiver Betreuung ihre Lesekompetenz. Schon im September hofft Stackelberg, einen ersten Kurs anbieten zu können, voraussichtlich für Mitarbeiter aus dem Hotel- und Gaststättenbereich.