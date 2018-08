von Jonas Hirt

Im Boden liegt eine der größten kommunalen Aufgaben: Kanäle. Genauer gesagt deren Erneuerung und Instandsetzung. 240 Kilometer lang ist das Lörracher Netz und an einigen Stellen haben die Rohre mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Der Eigenbetrieb Abwasser kümmert sich gerade um mehrere Projekte. In der Basler Straße haben Arbeiten im Zuge der Umgestaltung zur Fußgängerzone begonnen. Im Gebiet Blumen- und Gartenweg haben die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt Innenstadt Nord ebenfalls begonnen. Die größte Herausforderung war der Schützenwaldweg.

Enge Straßen, Strom-, Gas- und Telefonleitungen, die Trinkwasserversorgung – Robert Schäfer nennt die Stichworte. Der Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasser erläutert die Konsequenzen für die Bauarbeiten: Die anderen Leitungen durften sich während der Erneuerung nicht bewegen. Deshalb habe die Baufirma einen sogenannter Flüssigboden eingesetzt. Das spezielle Material verfestige sich und fließe in Hohlräume. „Man muss sehr organisiert vorgehen“, sagt Schäfer. Dazu gehöre, den Verkehr in die Planungen mit einzubeziehen. Wie können Anwohner parken, wie verläuft die Umleitung – mit solchen Fragen müsse man sich für der Ausführung befassen. Die Präsentation aus einer Ausschusssitzung stellt dies dar: Für die 160 Meter hatten die Planer neun Bauphasen vorgesehen. Das liege an verschiedenen Straßensperrungen, Parkverboten und Umleitungen – auch für den Schulbusverkehr, erklärt Schäfer.

Indes hatte sich die Ausführung der Sanierung verzögert. Vor gut einem Jahr waren die Angebote um ein Drittel über den berechneten Kosten. Schäfer war von 340 000 Euro ausgegangen. Für die zweite Ausschreibung wurde das Budget erhöht. Die Kosten liegen bei rund 520 000 Euro. Die Auftragslage für die Firmen sei gut. „Die Leitungen dort waren sehr betagt“, sagt Schäfer. Das heißt sie mussten raus und neue rein. Eine sogenannte Inliner-Sanierung war nicht mehr möglich. Bei der führen die Arbeiter einen Schlauch durch das Rohr. „Das ist eine Wissenschaft für sich“, sagt der Betriebsleiter. Der Schlauch schmiege sich an das Rohr an und wird zum Beispiel mit Dampf oder UV-Bestrahlung erhärtet.

Ob dieses Verfahren möglich ist, entscheide sich stets nach einer Befahrung des Rohrs mit einer Kamera. Wenn die Schäden nicht zu groß seien, könne der Inliner anrücken. Aber nur dann, wenn das Rohr auch noch groß genug ist und das ganze Abwasser abführen kann. Auch das war beim Schützenwaldweg nicht mehr der Fall. Jetzt liegen Rohre mit 60 Zentimetern Durchmesser im Boden – die alten hatten 50 Zentimeter. Die Stadt überprüft das gesamte Kanalnetz in regelmäßigen Abständen. Schäfer erläutert, dass es zehn Gebiete gebe. Jedes Jahr werde eines befahren. Es ist für die Stadt eine Pflichtaufgabe – Eigenkontrollverordnung heißt das Stichwort: „Wir können nicht sagen, wir lassen es einfach bleiben“, sagt Schäfer. Er zeigt Pläne von Anfang des 20. Jahrhunderts, die Leitungen seien generell alt. Viele Rohre stammen aus den 70er Jahren. Schäfer vermutet, dass im Zuge des damaligen Baubooms nicht alle sorgfältig verlegt wurden. Die bevorzugten Materialien für die Rohre waren Beton, später Steinzug – eine Art Keramik. Letztere sind laut Schäfer langlebiger, in Lörrach führe die Hanglage jedoch zu Bewegungen im Boden. So entstünden Risse oder die Verbindungen der Rohre lösten sich. Mittlerweile haben Kunststoffrohre, zum Teil mit Glasfaser verstärkt, das Spektrum ergänzt.

Die Umgestaltung der Basler Straße ist ein straßenbauliches Großprojekt. Der Eigenbetrieb Abwasser nutzt es, um die dortigen Kanäle auf Vordermann zu bringen. Laut Schäfer ist auch an dieser Stelle die Inliner-Sanierung unmöglich. Hinzu kommt: Bisher lag unter der Straße ein Rohr. Schmutz- und Regenwasser flossen durch das rund 100 Jahre alte Rohr. Letzteres erhält nun einen eigenen Kanal. 900 000 Euro investiert die Stadt. Die gemeinsame Ausschreibung hat an dieser Stelle Geld gespart. Das ist notwendig: In der Innenstadt werden für 400 000 Euro die Kanäle saniert. In Tüllingen und in Brombach stehen weitere Kanalarbeiten an. Erstere sind beinahe zu Ende, in Brombach soll es im September losgehen. Insgesamt kommen hier weitere 660 000 Euro hinzu. Es sind alles Inliner-Sanierungen. Nicht alles, was gemacht werden soll, kann aber gemacht werden: Die Inzlinger Straße und die Rebgasse. Hier sollte ein neuer Kanal Ab- und Regenwasser ebenfalls getrennt abführen. Wegen personeller Engpässe und der Haushaltskonsolidierung wird das Projekt noch nicht umgesetzt.

Robert Schäfer spricht von einem Sanierungsbedarf in Millionenhöhe: „Das wird noch intensiver werden.“ Er rechne damit, dass die Stadt bald zwei bis drei Millionen Euro jährlich für seine Kanäle ausgeben muss. „Wir müssen uns personell verstärken“, sagt Schäfer. Sanierungen aufgrund Kostensteigerungen zu verschieben, sei problematisch. Ein Sanierungsstau könne entstehen. Zumindest die Arbeiten im Schützenwaldweg sind bis auf die letzten Asphaltarbeiten beendet.

