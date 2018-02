Lörrach Hemdglunki wird von Dieb bestohlen und sogar verletzt

Am Donnerstagabend kam es in der Innenstadt von Lörrach zu einem versuchten Diebstahl mit anschließender Gewalttat. Dabei wurde ein Hemdglunki erheblich verletzt.

Der Vorfall trug sich kurz nach 21.30 Uhr auf dem Alten Marktplatz zu. Dort entwendete ein 34-jähriger Mann einen Turnbeutel, entnahm daraus einige Sachen und verstaute sie in seiner eigenen Kleidung.

Mehrere Hemdglunkis bemerkten den Diebstahl und sprachen den 34-Jährigen an. Der erlaubte ihnen einen Blick in den Turnbeutel, in dem einer der Glunkis sein Eigentum erkannte.

Unvermittelt schlug der 34-Jährige auf den Geschädigten ein und verletzte ihn erheblich. Das Opfer musste vom Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Eintreffen der Polizei war die Stimmung aufgeheizt. Der Beschuldigte und sein Begleiter, dessen Rolle noch nicht ganz klar ist, wurden vorläufig festgenommen.

Beide Männer waren stark alkoholisiert und tobten später in der Gewahrsamszelle herum.