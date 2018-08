von Daniela Gschweng

Lörrach (dgs) Freunde lauter Bässe kamen am Samstagabend voll auf ihre Kosten. Das „Raven’s Cave“ am Stettener Wiesenufer feierte die zweite Rock-Nacht mit vier Rock- und Metal-Bands aus der Region. Gehör und Nackenmuskeln der Gäste wurden zur allgemeinen Zufriedenheit gehörig beansprucht. Die Band „Sausage o’ Fire“ brachte Rock aus dem Wiesental mit, „Giant Sleep“ und „Gentle Beast“ waren aus Basel angereist. Für „Tempus Fuckit“ (Basel), die kurzfristig abgesagt hatten, sprangen „Fallout“ ein.

Über die Qualität einer Veranstaltung macht der durchschnittliche Metal-Fan nicht viele Worte. „Tolle Veranstaltung. Geile Location. Kann man lassen.“ Das muss reichen. Begeistert zeigten sich die Bands, denn im ehemaligen Eiskeller der Lasser-Brauerei kann man sehr laute Musik machen, ohne dass es jemanden stört. Außerdem ist die Location sehenswert.

Ein langer Tunnel führt zum eigentlichen Veranstaltungsraum. Dort gibt es urige Sandsteinmauern mit vielen Nischen, eine Bar und eine Bühne. Aus einer der Nischen schaut einen ein Skelett an, an der gewölbten Decke hängen Leuchter mit elektrischen Birnen. Dazu hat der Betreiber Marcel Vogt alias Fifi eine „Kanzel“ für das Mischpult eingebaut, von der aus der Raum gut zu überblicken ist.

Von außen ist davon nicht viel zu sehen. Der Eingangsbereich im Hof wirkt wie ein kleiner Festplatz hinter hohen Zäunen, auf dem eine Grillparty stattfindet. An der Bar gibt es am Samstag Burger und Bier, weitere Getränke an der Kellerbar. Die Gäste pendeln zwischen drinnen und draußen, was die Veranstaltung angenehm auflockert, denn der Platz vor der Bühne ist begrenzt. Etwa 50 Personen vertreiben sich die Zeit im Hof, während die Bands drinnen die Bühne rocken und zahlreiche Fans dazu ihre Köpfe hoch- und runter werfen.

Die Fans sind überzeugt von diesem Konzept, genauso wie Fifis umfangreicher Bekanntenkreis, der gekommen ist, um sich den Ausbauzustand des Kellers anzusehen. „Als Marcel kennt ihn eigentlich keiner“, sagt ein Lörracher, der Vogt seit Kindertagen kennt. Ein gutes Dutzend Helfer besetzen Bar und Kassenhäuschen, grillen Burger, betreuen die Bands. 120 Besucher hat die Crew gezählt, für den Veranstalter ist das ein Erfolg. „Ich habe mir gesagt, wenn mehr als 100 kommen, bin ich sehr zufrieden“, so Vogt. Ungefähr 160 Besucher könne er im Keller unterbringen. Geklappt habe überhaupt fast alles, resümierte er. Einzig den Durst seiner Gäste hatte er unterschätzt. Kurz nach 22 Uhr drohen die vorsorglich bestellten 120 Liter Fassbier zu Neige zu gehen. Flaschenbier ist zu Genüge da.

Grundstück und Keller am Wiesenufer hat Fifi bei einer Zwangsversteigerung erstanden. „Damals wusste ich noch nicht, worauf ich mich einlasse“, sagt er und lacht. Mit seiner Lebenspartnerin und Freunden brachte er Haus und Grundstück auf Vordermann. Für jeden, der das nachmachen will, hat er einen Tipp: „Einen Handwerksberuf zu haben, hilft bei sowas sehr.“ Zum Grundstück gehören auch ein Haus und der riesige Keller. Bis etwa 1980 probte der Fanfarenzug im heutigen „Raven’s Cave“, danach wurde der Keller das Clublokal des Motorradclubs „Black Devils“, das sich jetzt an die Wiesentalstraße befindet. Es folgten Techno-Rave-Veranstaltungen und damit auch erste Probleme mit der Bewilligung. Vogt baute aufwendig einen Notausgang ein, der behördliche Widerstand blieb. Inzwischen ist die Situation verfahren.

Vogt würde Veranstaltungen wie die „Rock Night“ gerne regelmäßig durchführen, am besten jedes Wochenende. Darauf möchte er sich aber nicht beschränken. Eine Art regelmäßiges Kultur-Café schwebt ihm vor.

Eine Bewilligung hat der Herr der Rabenhöhle derzeit für maximal zehn Veranstaltungen im Jahr. In Lörrach gibt es Überlegungen für einen Radweg rechts der Wiese, um das linke Wiesenufer zu entlasten. Dieser würde über Vogts Grund und Boden führen. Grundsätzlich habe er damit kein Problem, sagt er. Nur hätte er eben gerne eine Bewilligung für den Veranstaltungskeller. Ein solcher „Deal“ ist aus Sicht des Besitzers nur recht und billig. Für die Stadt sind es zwei verschiedene Bewilligungsverfahren.

Vogt hofft weiter, dass die Auseinandersetzung zu einem guten Ende gelangt. Wie, dazu hat er seine eigenen Ansichten. Bisher hat er noch keinen Anwalt eingeschaltet und will das auch nicht. „Man kann ja miteinander reden“, findet er. Genau das will nicht klappen. Seit Juni warte er auf einen Rückmeldung der Stadt. „Manchmal habe ich das Gefühl, Kultur darf in Lörrach nur die Stadt Lörrach machen“, sagt er frustriert.

