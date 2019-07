von Thomas Loisl Mink

Lörrach (tm) Die Versorgung mit Hausärzten ist im Landkreis Lörrach nicht gerade üppig, und für die kommenden Jahre zeichnet sich aufgrund von Pensionierungen ein deutlicher Mangel ab. Die Gesundheitskonferenz hat deswegen eine „Nachwuchsoffensive Hausärzte“ gestartet, und die zeigte schon einen Erfolg: Jüngst wurde in Maulburg eine Praxis eröffnet, der Arzt kam über das neu geschaffene Portal hierher.

Die mangelhafte Versorgung mit Hausärzten war das Ursprungsthema der Arbeitsgruppe medizinische Versorgung bei der Gesundheitskonferenz des Landkreises, stellte Ellen Hipp fest, die beim Landratsamt für die Gesundheitskonferenz verantwortlich ist. Drei Handlungsbereiche, nämlich die Nachwuchsoffensive, eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und das Hervorheben der Standortattraktivität sollen für Abhilfe sorgen. In der Praxisbörse des Hausärzteverbandes wird nun der Landkreis Lörrach vorgestellt, den die Kassenärztliche Vereinigung (KV) inzwischen zur Neuansiedlung von Hausärzten vollständig freigegeben hat. „Wir haben 16 offene Arztstellen zur Niederlassung im Landkreis“, stellte Hipp fest.

Über das Portal sei Alexander Mittlmeier hergekommen, der Mitte Juni eine Hausarztpraxis in Maulburg eröffnet hat. Gerade im Bereich Mittleres Wiesental und Kleines Wiesental ist die Hausarztversorgung besonders unzureichend. Praxisschließungen drohen aktuell in Zell und Tegernau, wobei sich in Tegernau eine Lösung abzuzeichnen scheint, sagte Hipp. Auch das Ärztezentrum Dreiländereck unterstützt die Bemühungen des Landkreises. Der Landkreis beteiligte sich weiterhin an der Veranstaltung „Land Arzt Leben Lieben“ und möchte sie aufgrund der positiven Resonanz in Eigenregie wiederholen.

Eine Kontaktstelle für Studierende sowie angehende und niedergelassene Allgemeinmediziner wurde als zentrale Informationsstelle eingerichtet. Hier könnte die Resonanz noch verbessert werden. Die intensivierte Zusammenarbeit mit den Kliniken im Landkreis Lörrach, dem Lehrbereich Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Freiburg und ärztlichen Netzwerken soll helfen, Hausärzte in den Landkreis zu holen. Die bisherige Resonanz ist positiv.

Mit 30 000 Euro fördert der Landkreis eine „Rotationsstelle Allgemeinmedizin“ für Ärzte in der Facharztausbildung. Das stieß bereits auf großes Interesse, doch weil die Facharztausbildung fünf Jahre dauert, wird die Niederlassung eines Arztes nicht vor 2024 erwartet. Studierende mit Interesse am Hausarztberuf unterstützt der Landkreis mit einem Mobilitätsticket. Die Kommunen engagieren sich, die Attraktivität des Standorts herauszustellen, die KV schafft mit dem Förderprogramm „Ziel und Zukunft“ Anreize für Niederlassungen im ländlichen Raum.

Zwei Arbeitsgruppen der Gesundheitskonferenz befassen sich außerdem mit den Themen „Gesund aufwachsen“ und „Gesund älter werden“. Die Förderung von Bewegung und Ernährungsbildung war der Schwerpunkt 2018, berichtete Walter Grellmann. Aufgrund eines Hinweises von Gabriele Weber steht nun Resilienz auf dem Programm, also die Heranbildung psychischer Widerstandsfähigkeit, um Krisen zu bewältigen und eine starke Persönlichkeit zu werden. Dazu gibt es Bewegungs-, Theater- und Kommunikationsprojekte. An der Theodor-Heuss-Realschule Lörrach wird es ein Projekt „Gewaltfreie Kommunikation“ geben. Um das weiterzutragen, werden Multiplikatoren ausgebildet. An der Erich-Kästner-Schule der Kliniken soll ein Yoga-Projekt für Grundschulkinder stattfinden. Für beide Projekte hat die Konferenz einstimmig je 1000 Euro bewilligt.

Für die Älteren fördert die Gesundheitskonferenz mit je 500 Euro ein kostenloses, aufsuchendes Angebot zur Aktivierung von Senioren mit Bewegungsübungen, Gedächtnistraining und Gesprächen der Kirchlichen Sozialstation in Kandern sowie aktivierende Hausbesuche des ehrenamtlichen Besuchsdienstes des Diakonischen Werks in Schopfheim.