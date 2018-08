von Nicolai Kapitz

Schopfheim (nic) Die Trockenheit der vergangenen Wochen hinterlässt Spuren. Die Wiese und viele Bäche führen kaum Wasser. Seit Wochen herrscht im ganzen Landkreis ein sogenanntes Entnahmeverbot für Oberflächenwasser. Und doch, so schien es manchen, hat sich der eine oder andere darüber hinweggesetzt. Besonders der Golfplatz in Ehner Fahrnau geriet ins Visier, schließlich sind dort täglich Wasserfontänen zu beobachten. Nun sind Gewässerwart Bruno Imbery und Georg Lutz, Fachbereichsleiter Umwelt am Landratsamt, der Sache auf den Grund gegangen.

Bewässert der Golfplatz etwa seine Greens, während alle anderen Wasser sparen müssen und empfindliche Strafen drohen, wenn man sich dem Verbot widersetzt? Und woher nimmt der Golfplatz das Wasser dafür? Warum ist der Bach, der das artenreiche Schlangenwäldle durchfließt, plötzlich trocken? Nimmt der Golfplatz das Wasser etwa aus öffentlichen Bächen und leitet zu wenig Wasser zurück in die Wiese? Fragen, die in den vergangenen Tagen oft gestellt wurden, sowohl in der Redaktion als auch im Landratsamt und bei Bruno Imbery, Gewässerwart des Angelsportvereins Schopfheim.

Imbery ist stets in Sorge um die Lebewesen in der Wiese und in den Gewässern, die in Schopfheim durch die Wiese gespeist werden (siehe nebenstehender Text) – er wollte der Sache auf den Grund gehen. Bei Golfplatzbetreiber Rolf Wetzel gab es deswegen am Dienstag einen Termin, bei dem alle Beteiligten den Platz und seine Gewässer inspiziert haben.

Vor allem eine Sache interessierte Georg Lutz: Der Fachmann der Umweltbehörde wollte wissen, ob der Golfplatz das Wasser aus dem Burichwuhr abzweigt. Das wäre – je nach Menge – ein Verstoß gegen das Entnahmeverbot. Dieser Bach wird in Hausen von der Wiese abgeleitet, fließt durch Hausen, dann über den Golfplatz und hier auch durch einige der Zierteiche. Auf dem Gelände verzweigt er sich, ein Teil wird am Fahrnauer Schlössle vorbei direkt in die Wiese geleitet, der andere Teil fließt durch das sogenannte Schlangenwäldle hinter dem Fahrnauer Hundesportplatz durch in die Wiese.

Der zweite dieser beiden Abflüsse führt kein Wasser mehr. Zudem beobachtet Bruno Imbery täglich die Fontänen, die von weitem wie Bewässerungsanlagen aussehen.Nach den gut anderthalb Stunden Gespräch und Golfplatz-Rundgang konnte Georg Lutz Entwarnung geben: Rolf Wetzel und sein Team machen nichts falsch. Die Fairways auf dem Golfplatz sind teils bis auf die Grasnarbe ausgetrocknet, „hier wird kein einziger Liter Wasser vergossen“, sagte Rolf Wetzel beim Rundgang. Was tatsächlich bewässert wird, sind die Greens, also die pflegeintensiven Zonen, in denen die Golflöcher zu finden sind. Insgesamt zehn davon gibt es in Fahrnau. „Wenn wir hier nicht bewässern, wird es teuer“, sagte Markus Wetzel, Sohn des Chefs. Der Schaden könnte mehrere zehntausend Euro betragen.

Das Wasser dafür nimmt der Golfplatz aus seinen eigenen Teichen. Fünf Becken gibt es auf dem Gelände, aus ihnen wird der Tankwagen befüllt, der dann zu den einzelnen Greens rollt. Zwar werden die Weiher auch teilweise durch das Burichwuhr befüllt, aber der drohende hohe Schaden und die große Wassermenge in den Teichen, erklärte Georg Lutz, rechtfertigen die Bewässerung. Zudem leitet der Golfplatz die vorschriftsmäßige Menge an Wasser am Schlössle vorbei zurück in die Wiese. Der Zweig des Burichwuhrs allerdings, der das Schlangenwäldle durchfließt, ist völlig trockengefallen.

Das Wuhr liefert einfach zu wenig Wasser. Das Wäldchen, erklärte Bruno Imbery, ist Lebensraum für viele Amphibien und Reptilien, die durch den Wassermangel gefährdet seien. Dafür – so waren sich die Beteiligten einig – kann der Golfplatzbetreiber allerdings nichts.

Und was ist mit den angeblichen Bewässerungsfontänen? Die sind dazu da, das Wasser der Teiche umzuwälzen, erklärte Rolf Wetzel. Denn auch hier ist die Temperatur in den vergangenen Wochen so stark gestiegen, dass es für die Fische – darunter Khois, Goldfische, Rotfedern und auch große Karpfen – kritisch wurde. Der eine oder andere, so Wetzel, „schwamm schon mit dem Bauch nach oben“. Die Umwälzung soll den Sauerstoffgehalt erhöhen.

