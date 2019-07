von seh

Lörrach (seh) „Fabric“ steht auf dem großen, mit Lichtern bestückten Schriftzug auf dem Gelände in Brombach, das einmal der Parkplatz des Versandhauses Schöpflin/Quelle war. Hier verwirklicht die Stiftung der Geschwister Schöpflin mit intensiver Beteiligung der Bevölkerung ein kleines, unkonventionelles Quartier, das Brombach auch städtebaulich verändern wird.

Vor 20 Jahren gingen hier 900 Arbeitsplätze verloren, nun gedeiht etwas Neues – das steht exemplarisch für einen Prozess, in dem sich Lörrach seit langer Zeit befindet. Immer mehr Arbeitsplätze in den angestammten Branchen verschwinden. Das betraf und betrifft vor allem die Textilindustrie. Erst kürzlich zog die KBC, einst größte Stoffdruckerei Europas, 200 Arbeitsplätze nach Italien ab und ist damit nur noch mit 120 Leuten in Lörrach vertreten, das Unternehmen Lauffenmühle schließt im Juli. Vor wenigen Jahren zog der Zahnpflegespezialist Gaba nach Polen um, vor 20 Jahren traf es mit Schöpflin ein Großhandelsunternehmen. Doch immer wieder, sagt Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung, entstehe eben auch Neues.

Lörrach hat sich deutlich von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsstadt gewandelt. Bot die Stadt 1974 noch mehr als 10 000 Arbeitsplätze in der Industrie, so waren es 2016 noch gut 3800. Größere industrielle Arbeitgeber sind rar geworden. Mondelez, Kaltenbach, Raymond, NSI gehören noch dazu. Doch was in der Industrie verloren ging, konnte sogar überkompensiert werden, sagt die Wirtschaftsförderin. Heute bieten Gesundheits- und Sozialwesen, Verwaltung und der Bildungssektor, Handel, Instandhaltung und Reparatur in Lörrach die meisten Jobs.

Ein Konzept zur Entwicklung von Gewerbeflächen soll dafür sorgen, dass nicht noch mehr Industrie abwandert beziehungsweise dass neue Firmen sich ansiedeln, schließlich geht es auch um Gewerbesteuereinnahmen. Ein Problem sei, sagt Ziegler-Jung, dass die Toleranz der Bürger gegenüber Industrieansiedlungen gesunken ist. „Es darf nicht rauchen, stinken oder puffen“, fasst sie den Bürgerwillen zusammen. Flächen, die für Gewerbe einmal verloren sind, bekomme man nie mehr zurück. Ermutigend findet die Fachfrau für Wirtschaft, dass es auch in Lörrach Pioniere gibt, wie einst Wilhelm Schöpflin einer war. Unter anderem im Innovationszentrum Innocel siedeln sich zukunftsfähige Unternehmen an – klein, aber mit Wachstumspotenzial und Perspektiven. Das Innocel übrigens ist ein Kind der Krise. Nach der Schöpflin-Schließung wurde die Gründung im ehemaligen KBC-Handdruckgebäude vom Land unterstützt.

Die Bemühungen, Lörrach nicht zur reinen Wohnstadt werden zu lassen, trägt der Gemeinderat mit, das wird sich in der neuen Zusammensetzung nicht maßgeblich ändern. Es geht nicht nur um produzierendes Gewerbe. „Mir ist wichtig, dass es in Zukunft noch Handwerker gibt“, betont Ziegler-Jung. Dass auch verwurzelte Familienunternehmen in Lörrach bleiben. „Dann muss ich schauen, dass es drumherum zusammenpasst“. In Brombach-Ost und auf dem erweiterten Lauffenmühle-Gelände laufen solche Prozesse. Wichtig ist für die Wirtschaftsförderin auch, dass es Arbeitsplätze für jene gibt, die nicht akademisch qualifiziert sind. Sie werbe „für eine große Wertschätzung für diese Berufe“.

Den Strukturwandel gestalten – das ist für Marion Ziegler-Jung die große Überschrift. Weil Lörrach wegen der Krise der Textilindustrie früh Erfahrungen mit Umbrüchen gesammelt habe, gelinge das ganz gut. Es sei wichtig, sich nicht von Großen abhängig zu machen. Die vielen kleinen und mittleren Familienunternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen seien für die Zukunft ein großes Plus. Lörrach habe viel mehr gute, krisenfeste Firmen, die sich auch sozial engagierten, als der Bevölkerung bewusst sei. Damit das so bleibt, sei entscheidend, dass Lörrach attraktiv bleibt, ist Ziegler-Jung überzeugt. Auch in Zukunft. Stillstand darf es nicht geben.