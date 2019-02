von ansgar Taschinski

Lörrach (ata) Am Nachmittag des 5. Juli 2017 verprügelten drei Männer einen Vierten in Lörrach auf offener Straße. Einer von ihnen stand jetzt vor dem Schöffengericht. Weil im Raum stand, die Drei hätten versucht, ihrem Opfer mit Gewalt Schlüssel und Handy abzunehmen, lautete die Anklage auf versuchten Raub. Das aber ließ sich jedenfalls für den Angeklagten nicht nachweisen. Deshalb wurde er nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Alle vier mutmaßlich Beteiligten seien der Polizei aus dem Drogenmilieu bekannt, so eine Polizistin. Der heute 37-jährige Angeklagte hat seit seinem 15. Lebensjahr gekifft und mit 24 Jahren in einer Lebenskrise angefangen, härtere Drogen zu nehmen. 2016 war er 101 Tage, wie er sich erinnerte, in U-Haft und wurde wegen Drogenhandels zu 20 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Danach schwor er den Drogen ab, ist inzwischen clean und hat Arbeit.

Der Streit, um den es jetzt ging, hat seine Vorgeschichte in dieser Zeit. Der Angeklagte schuldete dem heute 35-jährigen Opfer 1800 Euro aus Drogengeschäften. Weil die Drogen, die damals bei ihm gefunden wurden, teilweise dem Opfer gehört hätten, er aber dicht gehalten und U-Haft sowie Verurteilung auf sich genommen habe, habe er sich nicht mehr an die Schulden gebunden gefühlt, sagte der Angeklagte aus. Zumal ihm das Gericht geraten habe, den Freundeskreis zu wechseln. Der 35-Jährige habe aber nicht locker gelassen und ihn und seine Mutter immer wieder bedrängt. Am fraglichen Tag habe er das Opfer zufällig an einer Bushaltestelle in der Bergstraße getroffen. Mit ihm unterwegs waren zwei jüngere Männer, auch aus der Drogenszene. Die hätten eigene Probleme mit dem 35-Jährigen gehabt. Wer die beiden waren, wollte der Angeklagte auch auf den Hinweis des Gerichts, das könne sich strafmildernd auswirken, nicht sagen. Er sei kein Verräter.

„Ich wollte eigentlich nur, dass er mich in Ruhe lässt“, sagte der Angeklagte über das Opfer. Doch einer der Jüngeren habe ihm eine Kopfnuss gegeben. „Da habe ich ihm auch eine verpasst und gesagt, er solle mich und meine Mutter in Ruhe lassen“, erzählte er. Als er am Boden lag, habe er ihm noch einen Schlag verpasst, dann sei der 35-Jährige weggerannt. Unterwegs habe er telefoniert. Der 35-Jährige sagte, er habe einen Freund zu Hilfe gerufen, die Angreifer befürchteten, er rufe die Polizei. Auf dem Conrad-Parkplatz stellten die beiden Jüngeren den 35-Jährigen und gingen erneut auf ihn los. Er selbst habe nur daneben gestanden, sagte der Angeklagte. Zwei Zeugen bestätigten, dass von den Dreien einer abseits gestanden sei. Laut Anklage sollen die Angreifer versucht haben, dem 35-Jährigen seine Schlüssel und sein Handy abzunehmen. Von Schlüsseln habe er nichts mitbekommen, sagte der Angeklagte, und um das Handy sei es nur gegangen, um zu verhindern, dass er die Polizei ruft. Als sie Polizeisirenen hörten, liefen die Angreifer und das blutende Opfer in verschiedene Richtungen davon.

Der 35-Jährige zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Er bezeichnete einen Jüngeren mit Bart als Hauptaggressor. Der Haupttäter sei kräftig und tätowiert gewesen, sagte eine 45-jährige Zeugin, die zufällig vorbeigekommen war und versucht hatte, zu schlichten. Auf dem Parkplatz versuchte ein 22-Jähriger, den Aggressor vom Opfer zu ziehen. Der dritte Mann, laut seinen eigenen Angaben der Angeklagte, habe nur daneben gestanden. Die Staatsanwältin kam zu dem Schluss, es sei wohl um eine Abreibung gegangen, nicht darum, irgend etwas zu rauben. Der Angeklagte sei auch nicht der Hauptaggressor gewesen. Sie beantragte wegen gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Weil der Angeklagte seit gut eineinhalb Jahren keine Straftaten mehr begangen hat, clean ist und wieder in gefestigten Verhältnissen lebt, könne man die Strafe zur Bewährung aussetzen.

Das sah auch Verteidigerin Angela Furmaniak so, die aber eine Haftstrafe von allenfalls vier Monaten für angemessen hielt. Das Gericht verhängte sechs Monate auf Bewährung. Als Auflage muss der Angeklagte 800 Euro an die Kaltenbach-Stiftung zahlen.