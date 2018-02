Lörrach Gericht: Gewalttätig unter Alkoholeinfluss

Ein 20-Jähriger schlägt einem Mann an den Kopf und einem anderen ein Glas ins Gesicht. Das Jugendschöffengericht verhängt eine Bewährungsstrafe.

Lörrach (tm) Alkohol verträgt ein 20-Jähriger offenbar nicht gut, wie er inzwischen selbst einsieht. Als er betrunken war, ist er zweimal äußerst gewalttätig geworden. Einmal wurde ein Mann sehr schwer verletzt, ein andermal hat er einem anderen Mann ein Glas ins Gesicht geschlagen. Weil aber seit elf Monaten nichts mehr passiert ist, will das Jugendschöffengericht noch ein Jahr abwarten, bevor es entscheidet, ob eine Freiheitsstrafe notwendig ist.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 9. Oktober 2016 in Brombach. Der reichlich angetrunkene Angeklagte besuchte ein Lokal, in dem auch ein 56-Jähriger mit seiner Tochter und deren Freund zu Gast waren. Der 56-Jährige machte eine Bemerkung, die der Angeklagte in den falschen Hals bekam. Dass der 56-Jährige aber „Ich schlag dich tot!“ gerufen habe, wie der Angeklagte behauptete, konnte er sich nicht vorstellen, obwohl er nicht mehr wusste, was er genau gesagt hatte. „Aber das passt nicht zu mir“, sagte der 56-Jährige. Seine Tochter bestätigte das.

Jedenfalls rannte der Angeklagte daraufhin von hinten auf den Mann los. Die Tochter und ihr Freund sagten später, der 20-Jährige habe den Mann im Genick gepackt und seinen Kopf gegen die Hauswand geschlagen. Ein unbeteiligter Zeuge hatte nur einen Schlag gesehen, danach sei der Mann gegen die Hauswand gestürzt. Durch den Aufprall wurde der Mann bewusstlos, es entstand eine zehn Zentimeter lange Rissquetschwunde. Der Mann konnte zeitweise auf dem rechten Auge nur verschwommen sehen, hat heute noch Kopfschmerzen und Taubheitsgefühle, ist in Behandlung und bekommt Angstgefühle, wenn sich ihm jemand von hinten nähert.

„Ich hätte tot oder behindert sein können“, sagte der 56-Jährige vor Gericht. Das bestätigte der rechtsmedizinische Gutachter. Ob die Verletzung aber durch einen Sturz gegen die Wand oder ein Schlagen des Kopfes gegen die Mauer entstanden ist, könne man am Verletzungsbild nicht ablesen, sagte er.

Für die Tochter war es schlimm, mitzuerleben, wie das ihrem Vater passierte. Sie wurde auch selbst über ein Geländer geschleudert. Der Angeklagte versicherte indessen, die Frau nicht angefasst zu haben. Möglicherweise hat er sie kräftig angerempelt, als er auf ihren Vater losging. Das Gericht ging in diesem Fall von fahrlässiger Körperverletzung aus. Nach dieser Attacke flüchtete der Angeklagte. Der 23-jährige Freund der Tochter rannte ihm nach und stellte ihn. Doch der Angeklagte versetzt ihm einen Kopfstoß, von dem er eine blutende Lippe und einen beschädigten Zahn davontrug.

Zur nächsten Gewalttat kam es am 11. Februar 2017 bei einer Fasnachtsveranstaltung in der Schlossberghalle in Haagen. Der Angeklagte stand draußen, als eine junge Frau, ihn anrempelte, weswegen sein Getränk über seine Kleidung verschüttet wurde. Der Angeklagte beschimpfte die Frau daraufhin mehrfach als „Hure“. Ihr Freund stellte den Angeklagten zur Rede und packte ihn dabei am Kragen. Nun schlug der Angeklagte ihm sein Trinkglas ins Gesicht. Er trug Schnittverletzungen und ein angebrochenes Nasenbein davon. Bis heute hat er Narben und Schwierigkeiten beim Spielen seines Blasinstruments. Der Angeklagte behauptete, er habe sich nur verteidigen wollen und sei mit dem Glas aus Versehen ins Gesicht des anderen gekommen. Der Rechtsmediziner war der Ansicht, dass das Glas mit einiger Wucht ins Gesicht geschlagen worden sein musste.

Das Jugendschöffengericht setzte die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe zur Bewährung aus. Das hatte die Staatsanwältin beantragt. Der 20-Jährige bekommt einen Bewährungshelfer, muss ein Antiaggressionstraining besuchen und entweder Schmerzensgeld zahlen oder gemeinnützige Arbeit leisten.