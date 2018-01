Lörrach Gemeinsam nach Noten: Wenn die Musik in der Familie liegt

Musik ist bei den Gerbels ein Muss. Drei Generationen spielen im Musikverein Brombach.

Musik ist für die Gerbels eine Familienangelegenheit, die von Generation zu Generation weitergetragen wird. Beim Jahreskonzert des Musikvereins Brombach standen am Sonntag gleich vier Mitglieder der Familie auf der Bühne: Urgestein Herbert, dessen Söhne Jochen und Alexander und Alexanders Tochter Laura.

Die Sporthalle in Brombach atmet den Charme der 60er-Jahre. Glasbausteine und Kassenhäuschen sind wohl noch im Originalzustand, erste Generation Turnhalle so zusagen. Die Sprossenwände sind etwas moderner, vielleicht mal erneuert worden, mindestens in der zweiten Generation. Auf der Bühne standen am Sonntagnachmittag sogar drei Generationen, natürlich nicht der Turnhalle, sondern einer Familie: Herbert, Jochen, Alexander und Laura Gerbel.

Denn Musik ist bei den Gerbels ein Muss. „Die einzige Frage war, welches Instrument ich spielen werde“, sagt der 42-jährige Alexander Gerbel. Die Suche nach dem Instrument war mit neun Jahren abgeschlossen. Nachdem er sich am Tenorhorn versucht hatte, wechselte Alexander Gerbel zum Schlagzeug. Und spielt es immer noch. Sein Bruder Jochen, 33 Jahre alt, spielt Euphonium. Vorher hat er Trompete gespielt. Alexander und Jochen haben sich nie groß gefragt, ob sie in den Musikverein eintreten.

Sie waren von klein auf dabei. Und wollten das unbedingt. „Für mich war es als kleiner Junge das Größte, zusammen mit dem Vater auf der Bühne zu stehen“, sagt Alexander Gerbel. Der Vater, Herbert Gerbel (67), spielt seit 1962 Tuba. Er war fast 30 Jahre lang erster Vorsitzender des Musikvereins. Als er sich vor 13 Jahren selbständig machte, gab er den Posten als Vorstandsvorsitzender auf und legte auch spielerisch eine Pause ein. Mittlerweile ist er aber wieder aktiv. Dabei ist Herbert Gerbel nicht ganz freiwillig dem Musikverein beigetreten.

„Mein Vater hat Querflöte gespielt in Schopfheim. Und da war klar, dass ich auch Musiker werden musste“, sagt Herbert Gerbel. „Aber du warst doch eher der Revoluzzer“, wirft Alexander Gerbel ein. Sein Vater schmunzelt. „In den 60er Jahren war das alles noch ein wenig anders als heute. Da musste man mitmachen“, sagt er. Doch er fand Gefallen am Tuba-Spielen. Und weil er nie der sportliche Typ gewesen sei, habe er sich auf die Musik konzentriert. Dadurch sei er viel herumgekommen. Als Mitglied einer 24-köpfigen Brassband trat Herbert Gerbel sogar in den USA auf. Er freut sich, dass seine Familie so musikbegeistert ist.

„So unternehmen wir regelmäßig etwas zusammen“, sagt er. Laura Gerbel ist die jüngste Musikerin der Familie. Sie spielt Waldhorn im Jugendensemble des Musikvereins. Das Ensemble besteht aus 11- bis 20-Jährigen und trat am Sonntag vor dem Aktivorchester auf.

Dabei wurden die Nachwuchsmusiker von den älteren drei Gerbels an Euphonium, Tuba und Schlagzeug unterstützt. Vater Alexander ist froh, dass seine Tochter sich für Musik begeistert. Damit wird die Gerbelsche Musiktradition fortgesetzt. Mit einem Augenzwinkern wendet sich Alexander an seinen Bruder Jochen: „Das einzige Problem ist, dass die Laura immer von ihrem Onkel korrigiert wird.“ Der streitet das natürlich ab. Fakt ist, dass die gut 40 Musiker des Vereins sich akribisch auf den Auftritt vorbereitet haben.

„Für das Jahreskonzert haben wir etwa ein halbes Jahr lang geprobt“, sagt Jochen Gerbel. Zunächst einmal pro Woche, kurz vor dem Konzert auch mal einen ganzen Tag über. Die Gäste des Jahreskonzerts hat es gefreut. Sie genossen valenzianische Klänge von Ferrer Ferran und Medleys von Louis Armstrong und Frank Sinatra. Einziger Wermutstropfen: Dirigent Carl-Philipp Rombach hört auf. Er hatte vor drei Jahren das Konzept des Jahreskonzerts umgekrempelt. Jetzt sucht der Musikverein einen Nachfolger.