von Maja Tolsdorf

Lörrach – Der Klimawandel ist für jeden spürbar, denn die Extreme nehmen zu. Auf Hitze, Trockenheit und Unwetter müssen sich nicht nur Mensch, Tier und Pflanze einstellen. Der Klimawandel beeinflusst auch die Stadtplanung, die sich bereits 2010 der Biodiversität verschrieben hat. Doch bis der Wandel zur Naturnähe alle erreicht, ist laut Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic noch ein Stück des Weges zu gehen. Die Anstrengungen der Stadt die Monokulturen an Plätzen, Straßen und Verkehrsinseln aufzubrechen, wisse nicht jeder gleichermaßen zu schätzen.

Ein gutes Beispiel dafür, wie die Meinungen in der Bevölkerung auseinandergehen, sei der Berliner Platz. Während die Veränderungen hin zu mehr Naturnähe und Pflanzenvielfalt den Einen begeistern, stießen sie beim Nächsten auf Verwunderung oder gar Ablehnung. „Da ist noch Aufklärungsarbeit zu leisten“, sagte Neuhöfer-Avdic beim Pressegespräch am Montag über das „Grün in der Stadt – zwischen Klimawandel und Klimaanpassung“. Jeder solle sich daran beteiligen. Davon erhofft sich die Stadt den Wandel im gärtnerischen Schönheitsideal aktiv zu begleiten.

Dass Bepflanzungen rein für die menschliche Ästhetik nicht mehr zeitgemäß seien, meint auch Jens Langela, Betriebsleiter Eigenbetriebe Werkhof. Stattdessen stehen Artenvielfalt und Klimaschutz im Fokus, denn Grünflächen sind aktiver Klimaschutz. „Ich freue mich, dass Klima wieder sexy wird, auch in der Stadt“, sagt Neuhöfer-Avdic. Wichtig seien ihr auch kleine, unscheinbare Grünflächen wie in Tumringen bei Gevita, Ecke Theodor-Heuss-Straße/Berner Weg. In den 1980er Jahren wurden dort Silberahorne angepflanzt.

Zwei davon sind zu stattlicher Größe herangewachsen. Zwei weitere mussten 2014 nach Sturmschäden ersetzt werden. Im Hinblick auf den Klimawandel hat sich die Stadt für europäische Zürgelbäume entschieden, die laut Liste der Galk (Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz) gut an veränderte Umweltbedingungen angepasst sind.

Zürgelbaum soll Platane ersetzen

Diese Konferenz hat sich schon frühzeitig mit den Herausforderungen des Klimawandels und der – anpassung beschäftigt. Seit 1994 werden zu Forschungszwecken Bäume derselben Art, Größe und Qualität an klimatisch unterschiedlichen Standorten gepflanzt und wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse dieser Studie finden sich in der Galk-Liste. Der Zürgelbaum soll laut Langela sukzessive die Platane ersetzen, die an Hitze und Trockenheit wenig angepasst sei und deshalb sehr leide. „So eine Allee wie in der Brombacher Straße sieht zwar schön aus, ist aber zudem eine Monokultur“, sagt Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz. Diese Monokulturen begünstigten die Ausbreitung von Krankheiten wie der Massaria, einer Pilzerkrankung der Platanen.

Wichtig für den Klimaschutz seien neben all der städtischen Maßnahmen auch die „Pocket-Parks“, also Parkanlagen mit Baumbestand im Hosentaschenformat, wie Neuhöfer-Avdic es nennt. Denn Bäume nehmen Schadstoffe aus der Luft auf, sorgen für Kühle und fördern das Mikroklima. Doch viele Stadtbäume sind im Stress. Zu kämpfen haben sie nicht nur mit den Wetterextremen des Klimawandels, sondern auch mit menschlichen Fehlern früherer Zeiten.

Denn erst seit Anfang der 1990er Jahre achte man laut Langela verstärkt darauf, dass der Baum Platz braucht, nicht nur für seine Krone, sondern vor allem für Wurzel und Wachstum. Deshalb braucht die Baumgrube ein Volumen von 12 Kubikmetern, muss 1,50 Meter tief und mit Baumsubstrat angereichert sein. Mindestens sechs Quadratmeter der Baumscheibe müssen offen gehalten werden. „Auf jeden Fall besser machen können wir es dort, wo neu gebaut wird“, sagt Neuhöfer-Avdic.

Deshalb regelt die Stadt die Vorgaben für gesunde und nachhaltige Baumpflanzungen in den Bebauungsplänen. Beim Bäume pflanzen will sie mit einem guten Beispiel vorangehen und hat in den vergangenen zwei Pflanzperioden 46 Bäume eingesetzt. Erklärtes Ziel der Bürgermeisterin sind 100 Bäume pro Jahr. „Jeder kann dabei mitmachen“, betont sie. Die Stadt könne auch dabei helfen, privat engagierte Menschen miteinander zu vernetzen.