22.12.2017 11:47 SK Lörrach Gefährliches Hindernis: Unbekannte verbarrikadieren Straße mit Mauer

Aus Steinen haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag auf einer Straße in Lörrach eine Mauer errichtet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.