Kultur Gedenkausstellung für Hermann Scherer: Späte Ehre für einen Expressionisten

Bei der Gedenkausstellung Hermann Scherer im Dreiländermuseum Lörrach bilden Holzschnitte einen Schwerpunkt.

Er war ein Expressionist reinsten Wassers, der Lörracher Bildhauer und Maler Hermann Scherer (1893-1927). Prägend für seine künstlerische Entwicklung war die Begegnung mit Ernst Ludwig Kirchner zwischen 1922 und 1924. In dieser Zeit entstand Scherers Porträtskizze von seinem Malerkollegen Kirchner, die in der Gedenkausstellung zum 125. Geburtstag des bedeutenden deutsch-schweizerischen Künstlers im Dreiländermuseum ausgestellt ist.

Die Schau ist klein, aber fein. Mit ihr erfährt ein großer Künstler eine späte Ehre: Rund 20 Arbeiten aus der Sammlung des Museums hängen im Hebelsaal, darunter das abgebildete großformatige Porträt in Öl von Scherers Basler Künstlerkollegen Otto Staiger, das durch expressionistische Farbgebung auffällt; ferner einige Aquarelle, vor allem aber viele Holzschnitte, die Scherer in Serien arbeitete, und einige Kohlezeichnungen. Auffallend unter den grafischen Arbeiten sind neben den expressionistisch nach Kirchner aussehenden Alpenlandschaften die kraftvollen und intensiven Menschenbilder und Akte.

Besonders ins Auge stechen die literarischen Inspirationen: der Zyklus „Raskolnikoff“. Darin arbeitet Scherer die Hauptfigur in Dostojewskis erstem großem Roman „Schuld und Sühne“ auf, der in älteren Übersetzungen noch „Raskolnikoff“ hieß und in neueren „Verbrechen und Strafe“. Am verhärmten Gesicht der dargestellten Figur von Roman Raskolnikoff auf dem Titelblatt kann man die existentielle Situation des bitterarmen Protagonisten ablesen, einem Außenseiter der Gesellschaft. Es ist eine sehr eindrückliche 16-teilige Holzschnittserie, die das Museum in posthumem Nachdruck vom Originaldruckstock vorlegt.

Beeindruckend sind weitere Illustrationen zu Literatur wie die zu dem russischen Dichter Alexander Blok. Unbekannt ist aber auch, dass Scherer kommunistisch-revolutionäre Werke wie Brechts „Baal“ illustrierte. Vielsagend ist das Selbstbildnis Hermann Scherers, ein nachgelassener Holzschnitt aus den 1920er Jahren. Leider ist durch den frühen Tod des politisch stark links angesiedelten und als hitzköpfig geltenden Künstlers der Briefwechsel gerade mit Ernst Ludwig Kirchner nicht aufbewahrt, sondern gedankenlos „entsorgt“ worden, wie der Scherer-Kenner und Kurator der Schau, Martin Schwander, betont.

Dabei zählt doch dieser Künstler als Begründer der Gruppe „Rot-Blau“, einer Künstlervereinigung mit Albert Müller und Paul Camenisch, zu den wichtigsten Anregern der Kunstszene in Basel. Darauf weisen auch die ausgestellten Holzschnitte hin, die schonungslose Bekenntnisse innerer Erlebnisse, Sehnsüchte und Spannungen sind. Darunter sind markante männliche und weibliche Porträts, Elternpaare mit Kindern in Landschaften oder Paare am Tisch mit Lampe, Straßen- oder Atelierszenen, Landschaften mit Bäumen, auch Tessiner Landschaften, sowie als kleiner Ausreißer das sanftere Aquarell „Mädchen mit Teddybär“. Die berühmten Holzskulpturen von Hermann Scherer sind leider nur durch Fotoreproduktionen dokumentiert.

im Hebelsaal des Dreiländermuseums Lörrach läuft bis 22. April, Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Mittwoch, 7. März, 17 Uhr, öffentliche Kurzführung.