Lörrach Galerie Am Alten Markt: Einkaufsmarkt verändert sich

Rolltreppe zur Decathlon-Filiale kommt im Sommer. Neuer Eingang mit der Café-Bar daneben

Mit dem Einzug des französischen Sportunternehmens Decathlon ändert sich das Erscheinungsbild des Einkaufsmarkts Galerie Am Alten Markt im Erdgeschoss komplett. Im Foyer wird im Sommer eine Rolltreppe ein- und der Eingangsbereich umgebaut. Außerdem zieht dort ein neuer Gastronomiebetrieb ein. Dem Vernehmen nach baut Herman Ze German sein vor dem Einkaufscenter bestehendes Angebot innen auf etwa 250 Quadratmetern aus.

Die Eigentümer von Herman Ze German, Azadeh Falakshahi und Florian Frey, betreiben seit zwei Monaten einen Imbisswagen vor dem Einkaufsmarkt und wollen ihren Betrieb erweitern. Der neue Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Der Eigentümer des Centers, Corestate Capital, teilte auf Anfrage mit, die Gespräche auf der Suche nach einem Nachfolger für den Gastronomieanbieter Komposch liefen gut. Der neue sogenannte Food-Court soll im Herbst eröffnen. Nach Informationen ist der Einzug von Herman Ze German so gut wie ausgemacht, nur der Vertrag steht noch nicht.

Die Rewe-Bäckerei wird mit ihrem Angebot ebenso weiter im Erdgeschoss vertreten bleiben wie die Café-Bar I-Punkt von Thomas Brugger. Diese ist bereits umgezogen. Sie wurde vorübergehend mit einer umgestalteten Theke von der Mitte des Raums in die hintere Ecke neben der Bäckerei versetzt. Wenn die Rolltreppe eingebaut sein wird, bekommt sie am Rande des Haupteingangs, der umgebaut wird, eine neue L-förmige Theke. Diese wird um die Rolltreppe herumführen und bis unter sie reichen. Brugger rechnet damit, dass dies ungefähr im Juli sein könnte. Er verspricht sich davon eine attraktive Lösung.

Die Rolltreppe führt ins Obergeschoss, wo Decathlon laut eigenen Angaben auf etwa 2000 Quadratmetern einziehen wird. Das Sportunternehmen wirbt mit bestem Preis-LeistungsVerhältnis. Dies könne es anbieten, weil es die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand halte: von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb. Etwa 35 Angestellte sollen beraten und Artikel von mehr als 70 Sportarten anbieten, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Üblicherweise befinden sich die De­cathlon-Filialen in größeren Ladenflächen als in der Galerie Am Alten Markt. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage am Donnerstag nicht konkret darüber, wie das Angebot dort aussehen wird. In anderen Filialen können seine Kunden beispielsweise Produkte testen, sich also auch auf eigenen Teststrecken von den Fahrrädern überzeugen.

Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung erklärte bereits im Januar, dass das Angebot des Sport-Discounters mit dem städtischen Märkte- und Zentrenkonzept vereinbar sei. Für die bestehenden Sportgeschäfte entstehe allerdings Konkurrenz. Eine größere Angebotsvielfalt sei gut für die Kunden und mache die Innenstadt attraktiver. Bisher gibt es laut Märkte- und Zentrenkonzept 5925 Quadratmeter Verkaufsfläche von Sport- und Freizeitgeschäften, im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 3425 Quadratmeter.