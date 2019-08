von Paul Schleer

Bei dem herrlichen Wetter, das zur Zeit herrscht, sind auf Burg Rötteln Besucher aus nah und fern anzutreffen. Das findet seinen vielsprachigen Niederschlag im Burgbuch, erzählt Burgvogt Uwe Gimpel, der auch den Röttelnbund leitet. Täglich 250 bis 300 Besucher kommen in diesen Tagen zu Besuch auf die Ruine, die 2019 auch im Dreiländermuseum im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Dass die Burg so gut erhalten ist, ist dem Röttelnbund zu verdanken.

Seit langem und mit großem Einsatz engagiert sich der 53-jährige Burgvogt Uwe Gimpel für die Burg. Seit 1989 hat er dieses Amt. Gimpel ist Ur-Tumringer und wohnt heute in Haagen, seit seinem 12. Lebensjahr ist er Mitglied des Röttelnbundes. Seine ganze Freizeit widmet der Krankenpfleger der Burg Rötteln, für die er wöchentlich rund 20 ehrenamtliche Arbeitsstunden aufbringt. Dafür erhielt er im Juli 2018 von Oberbürgermeister Jörg Lutz die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Der Röttelnbund hat derzeit 610 Mitglieder, darunter 28, die der Arbeitsgruppe angehören und dieses Jahr mit dem Kiosk bis jetzt 4241 (Vorjahr 8500 Stunden) ehrenamtliche Arbeitsstunden für den Erhalt der Burgruine Rötteln geleistet haben. Auch viele Frauen sind in der Arbeitsgruppe aktiv, die sich aus verschiedenen Berufen zusammensetzt und damit viel Fachwissen mitbringt.

Wer die Burg kennenlernen will, kann sich einer Führung anschließen. 100 Mal im Jahr werden sie angeboten, ein Viererteam des Vereins kümmert sich darum. Besonders beliebt sind Führungen bei Kindern und Senioren. Informieren kann man sich auch Online. Der Wikipedia-Eintrag etwa wird derzeit überarbeitet. Voraussetzung für alles ist aber, dass die Ruine in gutem Zustand und sicher ist. Uwe Gimpel ist jedes Wochenende hier anzutreffen, wo er mit der Gruppe bespricht, was zu tun ist, und die Arbeitseinteilung vornimmt. Man arbeitet streng nach Plan.

Derzeit sind verschiedene Projekte in Arbeit, die viel Einsatz erfordern. Dazu gehört in den Sommermonaten die Landschaftspflege, die in der Touristenzeit sehr umfangreich ist. Am unteren Wehrgang ist man dabei, die Außenmauer vorzubereiten für Arbeiten, die dann von einer Profifirma ausgeführt werden. Diese Arbeiten werden vom Land Baden-Württemberg bezahlt.

Bei der Burgstube wird eine Wand hochgezogen, die Mauer wird restauriert. Viel Arbeit gibt es immer in der vereinseigenen Schreinerei auf Burg Rötteln, die derzeit damit beschäftigt ist, Möbel herzustellen. Alle Holzarbeiten, die auf Rötteln anfallen, mache man in der vereinseigenen Schreinerei selbst, erläutert Gimpel. Derzeit gibt es sechs bis sieben Jugendliche, die sich für die Arbeitsgruppe und die Holzarbeiten interessieren, doch müssten diese erst das zwölfte Lebensjahr erreichen. Im Kiosk sind sieben geringfügig Beschäftigte tätig, allesamt Rentner, die sich etwas dazuverdienen.

Lörrachs Burganlage gehört zu den imposantesten und größten im Land. Mit einer Länge von rund 300 und einer Breite von etwa 30 Metern ist sie das Wahrzeichen der Stadt. Von der Oberburg aus hat man eine herrliche Aussicht auf Lörrach, das Wiesental und weit in die Schweiz hinein.

Das Adelsgeschlecht der Herrn von Rötteln erbaute die Burganlage im 11. Jahrhundert. Sie ging 1315 an die Markgrafen von Hachberg über, die sie ausbauten zu einer der größten und mächtigsten Festungen in Südwestdeutschland machten. Während des Bauernaufstandes 1525 wurde die Anlage geplündert, im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt. Das Ende kam 1678 während der Erbfolgekriege des französischen Königs Ludwig XIV., die Burg wurde völlig zerstört.

Die stolze Ruine wurde zum Wahrzeichen des Wiesentals und der Stadt Lörrach. Mit imposanten Mauern, zwei Türmen, Höfen, Brunnen und Fassaden, die heute noch im Sommer den Hintergrund für die jährlichen Freilichtspiele geben, gibt der Ort eine gute Vorstellung davon, wie es hier einmal ausgesehen haben könnte. Bei der Unterhaltung wird der Röttelnbund vom Land unterstützt. Dennoch ist man auf Spenden der Burgfreunde und Gönner angewiesen. Viele ehrenamtliche Stunden steckt Gimpel auch in Verwaltungsarbeiten. Alle drei Jahre prüft das Finanzamt die Gemeinnützigkeit.

Die Burg ist ein Stück Lörracher Identität, doch auch Besucher kommen immer gern auf die Höhe über der Stadt. Der bekannte Westweg Basel-Pforzheim führt direkt hierher. Das „Portal Dreiländereck Lörrach“ aus Granitstein am Fuß der Burg wurde für die Fernwanderer geschaffen. Und Brautleute können sich für diesen besonderen Ort entscheiden: Auf Burg Rötteln wird viele Male im Jahr das Ja-Wort gesprochen.

Kontakt: Röttelnbund e.V. Haagen, Burg-ruine Rötteln, 79541 Lörrach-Haagen, Tel. 07621/564 94, E-Mail: info@burgruine-roetteln.de.