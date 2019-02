von Martina David-Wenk

Lörrach (dw) Vom 11. März an werden in Lörrachs Apotheken, der Stadt- und den Ortsverwaltungen sogenannte SOS-Rettungsdosen verteilt. In diesen Dosen finden Notarzt und Erstretter im Notfall alle wichtigen Informationen, wie die Medikation, den Namen des Hausarztes und der Angehörigen. Aufbewahrt werden sollen diese lebensrettenden Informationen im Kühlschrank. Ein roter Aufkleber an der Innenseite der Haustür weist auf eine „SOS-Rettungsdose“ im Kühlschrank hin.

Das Angebot richtet sich vor allem an Alleinstehende, die zuhause leben und im Notfall möglicherweise nicht in der Lage sind, wichtige Fragen zu beantworten. Schnell alle Informationen zu haben, kann jedoch Leben retten. Der Kühlschrank gilt als sicherer Ort: Er ist überall vorhanden und problemlos zu erreichen. Seit 2014 gibt es das Konzept der SOS-Rettungsdosen. Der Lions Club Hanau Schloss Philippsruhe vertreibt sie. Gabi Schupp vom Seniorenbeirat hatte von der Idee gelesen und angeregt, sich an den hiesigen Lions Club zu wenden, um auch in Lörrach Alleinstehende mit den Dosen auszurüsten. Auch Jürgen Armbrecht, Präsident des Lörracher Lions Club, stieß auf die Rettungsdosen: Weiler Kollegen begannen die Verteilung im Sommer letzten Jahres. Also wollte Ambrecht dies auch für Lörrach ermöglichen. Die Seniorenbeauftragte der Stadt, Ute Hammler, holte dafür die Zustimmung und die städtische Hälfte der Finanzierung von Oberbürgermeister Jörg Lutz.

In den Dosen findet sich ein Formular, in das der Name, der Hausarzt, das Wunschkrankenhaus, der Name des Pflegedienstes, die Patientenverfügung und die Namen der nächsten Angehörigen eingetragen sind. Armbrecht vom Lions Club, selbst Mediziner, betont, wie wichtig es ist, die Informationen, gerade zur Medikation, immer auf dem neuesten Stand zu halten. „Lassen Sie sich von ihrem Hausarzt eine Liste der Medikamente ausdrucken und fügen Sie diese den Adressen hinzu“, rät er.

Der Seniorenbeirat und Angestellte des Fachbereichs Bürgerdienste im Rathaus haben die Dosen für die Lörracher Bevölkerung gemeinsam hergerichtet. Die auffällig roten Behälter tragen Aufkleber mit Lörrachs Lerche und dem Logo des Lions Clubs. 2000 Rettungsdosen sind ab dem 11. März bei der Stadt- und den Ortsverwaltungen gratis zu bekommen. Auch alle Lörracher Apotheken sind bereit, die Dosen kostenlos zu verteilen.

In den Arztpraxen liegen Infoblätter, die über die Vorteile informieren und die Apotheken auflisten, in denen es die Dosen gibt. Schon jetzt sind sich Stadtverwaltung und Lions Club einig, bei Bedarf weitere Rettungsdosen nachzubestellen.