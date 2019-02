von Ansgar Taschinski

Lörrach (ata) Hier bekommen Menschen mit Behinderung Unterstützung: Nachdem die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) der Fritz-Berger-Stiftung bereits im Oktober ihre Arbeit aufgenommen hatte, fand am Montag im Rathaus die offizielle Eröffnungsfeier statt. Betont wurde die wichtige Rolle der EUTB als Unterstützung von Menschen mit Behinderung, aber auch als deren politische Interessensvertretung.

Zehn Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Behinderung, so Oberbürgermeister Jörg Lutz. Diese Menschen gelte es nicht nur würdig zu behandeln, sondern ihnen auch Teilhabe zu ermöglichen. Seit 2009 sei dies in Deutschland durch die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen rechtlich verbindlich. Mit der EUTB der Fritz-Berger-Stiftung, einer Sozialstiftung des Landkreises und der Stadt, wolle man Hilfe für Menschen mit Behinderung bieten. Bereits seit einigen Jahren gebe es mit dem ipunkt ein Beratungsangebot, das in den Räumen der Fritz-Berger-Stiftung nun durch die EUTB ergänzt werde.

„Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf, sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt“, zitierte Elke Zimmermann-Fiscella, Sozialdezernentin des Landkreises, den Autoren Reinhard Turre. Sie hoffe, dass die EUTB eine Leiter für Menschen mit Behinderung im Kreis sein könne.

Dabei stehe sie nicht in Konkurrenz zu den bestehenden Angeboten, sondern solle diese ergänzen. Zudem solle die unabhängige Beratung auch eine Lobby für behinderte Menschen sein. Am Ende bereichere deren Arbeit nicht nur die Stadt, sondern die ganze Gesellschaft.

Dirk Furtwängler, Vorsitzender des Behindertenbeirats der Stadt Lörrach, erzählte von seinen persönlichen Erfahrungen im Behördendschungel. Er hoffe, dass die EUTB den Menschen durch dieses Dickicht helfen könne, damit das Leben in dieser Hinsicht einfacher werde.

„Behinderung ruft nicht nach Mitleid, Behinderte brauchen nicht Überbetreuung und schon gar nicht fürsorgliche Bevormundung. Was ihnen Not tut, ist partnerschaftliche Anerkennung als vollwertige Menschen, Motivation zur Selbständigkeit und Hilfe nur dort, wo es anders nicht geht“, zitierte Regine Barth, Koordinatorin der EUTB, den Schweizer Journalisten Georg Rimann. Mit der EUTB wolle man Menschen mit Behinderung in ihrer Selbstbestimmung fördern. Das schließe Kontrolle über das eigene Leben und Teilhabe in allen Lebensbereichen ebenso ein wie Respekt gegenüber den Menschen. Nadine Schulze, Beraterin in der EUTB, berichtete von ihrer Arbeit seit Oktober. Man habe bei Fragen zur Teilhabe im Berufsleben, zum Umgang mit Leistungsträgern, dem Ausfüllen von Anträgen oder der Suche nach einer barrierefreien Wohnung geholfen.

Die Fragen der Menschen seien entsprechend vielfältig. So wolle man sich weiter vernetzen, Sprechzeiten in den Gemeinden anbieten und ein Konzept erarbeiten, in dem Betroffene andere Betroffenen beraten können. Die Förderung des EUTB durch den Bund, den Landkreis und die Stadt läuft zunächst bis 2020. Zur Eröffnungsfeier waren auch Parteivertreter und das integrative Orchester der Musikschule Mittleres Wiesental gekommen.

Kontakt: Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), Chesterplatz 9, ist Montag, Dienstag, Freitag von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt: Regine Barth, Telefon 07621/410 50 36; Nadine Schulze, Telefon 07621/410 50 37 oder per E-Mail (eutb@fritz-berger-stiftung.de)