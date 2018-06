Lörrach Friseurschule Amann: Tradition reicht weit über 50 Jahre zurück

Die Friseurschule Amann feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum. Die (Ur-)Großväter von Oliver Bohn und Günter Amann waren schon Friseure.

Lörrach – Die Friseurschule Amann feiert am Samstag ihr 50-Jahr-Jubiläum. 45 000 Friseure haben dort ihre Lehre begonnen und über 4000 die Meisterprüfung bestanden, teilt die Schule mit. Herrmann Kromer, Großvater von Günter Amann, eröffnete 1908 einen Friseursalon in Wehr und Albert Bohn, Urgroßvater von Oliver Bohn, 1915 einen Friseursalon in Ottersweier – ohne voneinander zu wissen. Sie legten damit einen Grundstein für die Friseurbranche in der Region Lörrach.

Beide Salongründer gaben im Alter ihr Geschäft an die nächste Generation ab, Kromer an die Eltern Günter Amanns, Albert Bohn an den Großvater von Oliver Bohn. Die Salons entwickelten sich: Aus den Herrensalons wurden Damen- und Herrensalons. Günter Amann stieg als dritte Generation in die Lehre ein und wurde sehr schnell sehr erfolgreich. 1963 wurde er Landesmeister, absolvierte die Meisterprüfung mit Auszeichnung und erhielt von Ludwig Erhard einen Begabtenpreis.1964 wurde Amann mit der Nationalmannschaft in Basel als erstes deutsches Team Weltmeister.

Ein Hauptgrund, warum Amann die Friseurschule gründete, war wohl, dass der damalige Innungsobermeister Eberhard Neef ihm die erste regelmäßig trainierende Jugendgruppe genehmigte. Den Impuls gab seine Managerin Suzan Johnson, die er auf seiner Tournee durch Kanada, die USA und Mexiko kennengelernt hatte. Durch seine zunehmende Bekanntheit wurde der Salon in Wehr zu klein, um neben den Kunden Friseure anzulernen.

Zwei Jahre dauerte es aber noch, bis Amann 1968 in Lörrach in der Arndtstraße seine Friseurschule eröffnete. Unterstützt wurde er von seinem Bruder Karl-Heinz Amann und dem späteren Leiter der Gewerbeschule Hellmut Waßmer, der die schulischen Lehrpläne zusammenstellte. Zur selben Zeit begann Bruno Bohn in Ottersweier in dritter Generation seine Ausbildung. Er kam 1975 nach seiner Gesellenprüfung nach Lörrach, um an der Friseurschule Amanns seine Meisterprüfung zu absolvieren. Die Friseurschule wurde immer erfolgreicher und weltweit bekannter. Namhafte Friseure wie Martina Acht oder Markus Hermann begannen dort ihre Karriere.

1990 bewarb sich Oliver Bohn bei Günter Amann um einen Ausbildungsplatz. Für ihn stand fest: Wenn er den Ausbildungsplatz nicht bekomme, würde er sein Abitur machen. Doch er bekam den Platz und das Abitur musste warten. Durch die Unterstützung Amanns und dessen Netzwerks konnte Bohn sich schneller Bekanntheit und Erfolg erfreuen.1995 wurde er Junioren-Landesmeister, 1996 deutscher Juniorenmeister und schließlich Junioren-Weltmeister in Washington DC.

1998 absolvierte Bohn die Meisterprüfung mit der Bestnote eins in allen vier Hauptteilen und wurde von Amann in New York zum Schulleiter ernannt. Durch ihre gemeinsamen weltweiten Tourneen hatten die beiden ein besonderes Verhältnis zueinander. Amann übergab kurz darauf sein Lebenswerk, die Friseurschule, an Bohn. Die Schule wurde daraufhin umgebaut und modernisiert und in „Ausbildungszentrum für das Friseurhandwerk Amann & Bohn“ umbenannt.

Die Höhepunkte der Einrichtung in den nächsten Jahren waren unter anderem Kooperationen mit Lehrverbänden und eine grenzüberschreitende Meisterprüfung. 2010 wurde die Schule um 200 Quadratmeter erweitert, der eigene Salon Bohns „Intercoiffure Bohn“ zog mit in das Nebengebäude. Oliver Bohn ist heute für die unternehmerischen Aufgaben zuständig. Günter Amann steht dem Unternehmen als Freund und Berater zur Seite.

Termin: Jubiläumsfeier, Samstag, 9. Juni, 12 Uhr, Empfang für Gäste, 19 Uhr, Modekongress für Friseure im „Tonart“ und für Kunden, 19.30 Uhr, im „Tonart“ Rückblick von Amann und Bohn sowie Eintauchen in die internationale Welt der Frisurenmode.