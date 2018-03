Lörrach Friedhof: Weniger Erdbestattungen möglich

Stadt ordnet wegen ungeeigneter Böden das Friedhofswesen neu / Friedwald und Urnengräber als Alternativen.

Lörrach – Die Stadtverwaltung will sensibel, aber offensiv mit dem Thema Wachsleichen auf den Lörracher Friedhöfen umgehen. 857 Erdgräber befinden sich in Böden, die für die Verwesung in den 20 Jahren Ruhezeit ungeeignet sind. Die Stadt informiert demnächst betroffene Angehörige darüber, kündigte Bürgermeister Michael Wilke am Mittwoch an. Der Gemeinderat und seine Ausschüsse bekommen im April zwei Gutachten vorgelegt, um auf deren Grundlage das Vorgehen auf den sieben Friedhöfen zu beschließen.

Das Problem der Böden: Bundesweit ist bei Gemeinden und Städten bekannt, worüber die BZ im Sommer 2017 berichtete: Die auch in Lörrach vorkommenden lehmigen, ton- und schluffhaltigen Böden eignen sich nicht für Erdbestattungen, weil sie die für die Verwesung nötige Luftzufuhr erschweren. Neben diesen natürlichen Faktoren wirken sich auch bei der Bestattung verwendete Materialien und die künstliche, schnelle Bodenverdichtung an den Grabhügeln negativ auf den Verwesungsprozess aus.

Bisher war es ein Tabuthema, dass Friedhofmitarbeiter bei Ausgrabungen oft Wachsleichen vorfinden – und dann nicht ruhig schlafen können. Verwesungsstörungen bei Bestatteten sind für Friedhofmitarbeiter und Angehörige sehr belastend. Dass viele Gräber wegen der Beschaffenheit der Gelände von Hand ausgehoben werden müssen, sei aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Kosten ebenfalls nicht mehr vertretbar.

Überzeugungsarbeit: Bei dem Mediengespräch wurden Ergebnisse der 2015 begonnenen Friedhofsentwicklungsplanung und der Bodenuntersuchungen bekanntgegeben. Wilke sagte, laut Gutachter gewährleisteten die Böden die Verwesung auch nicht nach 25 Jahren. Eine Verlängerung der Ruhezeit löse das Problem nicht. Daher werden künftig weniger Erdbestattungen möglich sein.

Wie mit bestehenden Gräbern in ungeeigneten Böden umzugehen ist, erörterte die Stadtverwaltung ausführlich. Sie entschied sich schließlich dafür, „nicht mit einer Satzung und der großen Keule zu arbeiten, sondern die Leute darauf hinzuweisen“, sagte Wilke. Wer ein Grab gekauft hat, habe das Recht auf eine Erdbestattung. „Wir empfehlen aber, eine Urnenbestattung zu wählen.“ Die Stadtverwaltung halte es für taktvoller, dies nicht erst im Trauerfall anzusprechen, sondern frühzeitig Kontakt mit Betroffenen aufzunehmen. „Nicht darüber zu reden, hilft nicht“, stellt Wilke fest.

Suche nach Fläche für Friedwald: Als eine attraktive Alternative zur Erdbestattung betrachtet die Stadtverwaltung den Friedwald. Werner Merz, früher Stadtrat der Kommunalen unabhängigen Liste, hatte schon im Jahr 2005 dessen Einrichtung gefordert. Das Gelände in Haagen, das er der Stadt dafür schenken wollte, eignete sich aber nicht dafür. Es muss gut zugänglich sein, auch Toiletten und eine Gaststätte sollten sich in der Nähe befinden.

In den neuen Forsteinrichtungsplan als möglichen Standort für einen Friedwald aufgenommen wurde nun der Bereich zwischen dem Rechberger Hof und der Burgruine Rötteln. Dieses Gelände will die Stadt auf einen geeigneten Standort prüfen.

Insgesamt genügend Flächen: Zwar verfüge kein Friedhof über optimale Bedingungen für Erdgrabbestattungen. Doch ausreichend Flächen, auf denen sie aufgrund der Bodenbeschaffenheit unbedenklich möglich sind, gibt es insgesamt betrachtet. Dies gilt uneingeschränkt für die Friedhöfe in Haagen, Tumringen und Tüllingen, führte Jens Langela, der Leiter des Eigenbetriebs Werkhof, in seinem zweiten Zwischenbericht der Entwicklungsplanung aus. In Tüllingen sind allerdings wie in Stetten nicht alle Bereiche mit Friedhofsbaggern befahrbar.

Vorschläge: Die Stadtverwaltung schlägt unter anderem auch vor, Erdwahl- und Erdreihengräber künftig nur noch in geeigneten Flächen zu genehmigen. Auf neue Erdgrabstätten will sie in Brombach, Tüllingen und Stetten verzichten und stattdessen Urnengräber anbieten. Bestattungen auf benachbarten Friedhöfen sollen ermöglicht werden. Um mehr Erdbestattungen zu ermöglichen, sollen Flächen für Bagger zugänglich gemacht, Drainagen angelegt oder Böden ausgetauscht werden. Es soll auch mehr anonyme Grabfelder geben, andere Materialen sollen bei Bestattungen verwendet werden.