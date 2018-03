Lörrach Frauen helfen Frauen: Unterstützung bei der Wohnungssuche

Eine Spende der Rotarier ans Frauenhaus kommt einem Angebot zugute, das auf die Wohnungsnot reagiert.

Lörrach (rud) Dass es um den Wohnungsmarkt in Lörrach katastrophal bestellt ist, ist keine Neuigkeit, und Entspannung ist erst in ein paar Jahren in Sicht. Haben schon Besserverdiener Mühe, eine Wohnung zu finden, ist die Chance für die Bewohnerinnen des Autonomen Frauenhauses in ihrer besonderen Lebenslage gleich null. Hier setzt ein Projekt des Vereins Frauen helfen Frauen an, für das der Rotary Club Lörrach nun 7000 Euro spendete.

Finanziert wird damit eine Ansprechpartnerin, die vermittelt, koordiniert, Fürsprache hält, Sprachrohr ist, Kontakte herstellt und bei Sprachbarrieren handelt. Darüber hinaus kann Geld aber auch dort eingesetzt werden, wo schnelle, unbürokratische Hilfe vonnöten ist. Solche Situationen gibt es immer mal wieder, wie Diplom-Sozialpädagogin und Geschäftsführerin Annette Perschke bei der Spendenübergabe am Dienstag berichtete. Erst kürzlich habe eine Mutter mit drei kleinen Kindern morgens früh vor der Tür gestanden. Aufgenommen werden konnte sie als Notfall im Frauenhaus nicht – wegen Überbelegung. 2016 ging das 93 Frauen mit 113 Kindern so. Doch geholfen wurde ihr trotzdem.

Der Verein Frauen helfen Frauen, der das Lörracher Frauenhaus trägt, vermittelt an andere Frauenhäuser bundesweit weiter. Manchmal muss dann im Akutfall für die Hilfesuchenden ein Zimmer für eine Nacht angemietet oder eine Zugfahrkarte finanziert werden. Dass die Rotarier den Vereinsfrauen in Bezug auf ihre großzügige Spende freie Hand lassen und sich vollkommen auf ihre Kompetenz verlassen, erfreut Annette Perschke und ihre Kolleginnen. „Was wir brauchen ist meistens kein neues Spielzeug, sondern unbürokratische Mittel für unbürokratische Hilfe“, stellt sie fest. Das Autonome Frauenhaus ist eine Kriseninterventionseinrichtung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Vorübergehend finden sie hier Schutz vor der Gewalt des misshandelnden Partners. Eine Dauerlösung soll und kann das nicht sein. Wenn die Bewohnerinnen aber keine eigene Wohnung finden, bleiben sie länger als nötig und versperren anderen Frauen in Not die Möglichkeit, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Grundsätzlich muss der Verein 30 Prozent des Gesamthaushalts aus Spenden finanzieren, 70 Prozent kommen aus der öffentlichen Hand. Da sind Zusatzprojekte wie die Hilfe bei der Wohnungssuche nicht einfach zu stemmen. Wie Annette Perschke erzählte, haben sie damit schon Erfolg gehabt – nicht in jedem Fall, aber ein bis zwei Frauen pro Jahr haben über das Projekt eine Wohnung bekommen.

Rainer Liebenow, der aktuelle Präsident des Rotary-Clubs Lörrach, die Spendenbeauftragte und Ideengeberin dieser Spende Stephanie Löffler und Schatzmeister Christian Hauber haben nicht nur Geld gesammelt, sondern den anderen Clubmitgliedern das Problem bewusst gemacht. Nun hoffen sie, dass diese über ihre Netzwerke zu Multiplikatoren werden und so vielleicht den einen oder anderen Wohnungsbesitzer überzeugt.