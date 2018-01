Lörrach Forschen im Labor und am Roboter

Am Phaenovum starten wieder Kurse, die Schüler ans Experimentieren und Programmieren heranführen. Vorwissen ist dabei selten erforderlich.

Am Phaenovum starten neue Kurse wie das Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck mitteilt. Dabei wird in der Regel kein Vorwissen erwartet, die Schülerinnen und Schüler sollten aber Interesse am Thema haben. Das Heranführen an das eigenhändige Experimentieren und Programmieren ist zentraler Bestandteil bei allen Kursen des Phaenovums. Als trinationales Zentrum stehen die Kurse Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz offen.

Der Kurs „Forschen im Labor“ beginnt am Mittwoch, 10. Januar, um 16 Uhr und geht bis 17.30 Uhr. Er richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Interesse am chemischen Experimentieren ab 12 Jahren. Dabei geht es um folgende Fragen: Wie bereitet man Pflanzen auf, um sie zu untersuchen? Welche Farbstoffe stecken in Tomaten oder Karotten? Worin ist das meiste Vitamin C? Die Schüler lernen das Arbeiten im Labor: Filtrieren, Extrahieren, Zentrifugieren.

Beim „RoboRAVE-Seminar“ können Schüler lernen, Lego-Roboter zu programmieren, um Aufgaben zu lösen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 11. Januar, um 16 Uhr. Dabei werden Roboter aus Lego konstruiert, gebaut und in Java programmiert. Die Seminarreihe führt in die Robotik und Programmierung ein und vertieft die Grundkenntnisse gegen Ende. Dazu gibt es Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Roboterwettbewerb RoboRAVE Germany. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren.

An der DHBW Lörrach findet am 16. Januar die NAO-AG statt, bei der Schüler mit dem NAO Roboter arbeiten. Das Angebot beginnt um 15 Uhr und geht bis 18 Uhr. Die AG erweitert die Programmierkenntnisse, die beispielsweise in anderen Kursen erworben wurden. Kernthemen sind Roboter-zu-Roboter-Kommunikation und autonome Routenfindung im Parcours. Die AG ist für fortgeschrittene Schüler ab 12 Jahren gedacht.

Am 17. Januar und dann immer Mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr findet ein Kurs für fortgeschrittene Minecraft-Programmierer statt. Das beliebte Spiel kann modifiziert und mit Erweiterungen ausgestattet werden, für Schüler von zwölf bis 13 Jahren.

Im „Raspberry Pi“-Kurs können Schüler die Programmierung eines Microcomputers lernen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 17. Januar, um 15.45 Uhr und geht bis 17.45 Uhr. Es geht darum, den Kleincomputer von Grund auf kennen zu lernen, das Betriebssystem Raspbian einzurichten und ein Programm mit der Programmiersprache Python zu entwickeln. Für Schüler ab 13 Jahren. Alle Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, am Schülerforschungszentrum Phaenovum statt.